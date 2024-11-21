¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹ ËÌ¶áµ¦Ë²¬Æ»¤Î¡ÖÍÎÁ¥È¥ó¥Í¥ë¡×ÎÁ¶âÄ§¼ý´ü´Ö¤ò±äÄ¹ ÇØ·Ê¤ËÏ·µà²½
ËÌ¶áµ¦Ë²¬Æ»¡Ê¹ñÆ»483¹æ¡Ë±óºå¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÎÁ¶âÄ§¼ý´ü´Ö¤¬¡¢±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2041Ç¯¤Þ¤Ç
¡¡Ê¼¸Ë¸©¸òÄÌ¸ø¼Ò¤Ï2024Ç¯11·î8Æü¡¢¹ñÆ»483¹æ±óºå¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÎÁ¶âÄ§¼ý´ü´Ö¤ò2041Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±óºå¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê²èÁü¡§Ê¼¸Ë¸©¸òÄÌ¸ø¼Ò¡Ë¡£
¡¡±óºå¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÃ°ÇÈ»Ô¤ÈÄ«Íè»Ô¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±äÄ¹2585m¡¢Éý°÷7.0m¡¦¼ÖÆ»2¼ÖÀþ¡¢Àß·×Â®ÅÙ80km/h¡£1973Ç¯¤Ë·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1977Ç¯5·î¤ËÍÎÁÆ»Ï©¤È¤·¤Æ³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÈñ¤Ï111²¯2000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡2006Ç¯7·î¤Ë¤Ï±óºå¥È¥ó¥Í¥ë¤ò´Þ¤àÉ¹¾åIC¡ÁÏÂÅÄ»³JCT/IC´Ö¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ¡¢ÄÌ¹ÔÌµÎÁ¤ÎËÌ¶áµ¦Ë²¬Æ»¤È°ìÂÎ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±óºå¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¶è´Ö¤Ï¤½¤Î¸å¤âÍÎÁ¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºå¿À¡¦Ã°ÇÈ¤ÈÃ¢ÇÏ¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤Ê¥ë¡¼¥È¤òÃ´¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖÅù210±ß¡¢ÉáÄÌ¼Ö320±ß¡¢Âç·¿¼Ö520±ß¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ÏÅö½é¡¢³«ÄÌ30Ç¯¸å¤Î2007Ç¯5·î¤ËÌµÎÁ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯»ö¶ÈÈñ¤¬½þ´Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÄ§¼ý´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÎÁ³«Êü¤Ï2026Ç¯1·î18Æü¤Þ¤Ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï³«ÄÌ¤«¤é47Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ëÂ»½ý¤Ê¤É¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¸òÄÌ¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î°ÂÁ´À¤äµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¡¦¹¹¿·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¹©»öÈñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÁ¶âÄ§¼ý´ü´Ö¤ò2041Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤Ë10²¯±ß¡¢Âçµ¬ÌÏ¹¹¿·¤Ë30²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¸ø¼Ò¤Ï¡Ö¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´À¡¦ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòµ·,
Ê©ÃÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ËÅì»Ô,
³ùÁÒ,
ºë¶Ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿ÀÆàÀî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹