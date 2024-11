5番街にあるニューヨーク店に初来店！ミキモト「Number_iの神宮寺勇太とのパートナーシップ契約」

ミキモトは、Number_iの神宮寺勇太とのパートナーシップ契約を締結しました。

神宮寺さんは2024年6月、ミキモトがパリ・オートクチュール期間中に開催した、新作ハイジュエリーコレクション「The Bows(ザ ボウズ)」の発表会に来場し、パートナーシップ契約を締結する運びとなりました。

【神宮寺勇太さんコメント】

「今回ミキモトさんとパートナーシップ契約を結ぶことになり大変光栄な気持ちです。

ミキモトの素敵なジュエリーの世界をこれから皆さんにたくさんお伝えしていきます。」

契約に伴い、神宮寺さんはミッドタウン5番街に位置するニューヨーク店に初来店しました。

神宮寺さんは「初めてのニューヨークなのですが、こうしてまたミキモトと一緒に(海外に)来ることができてとても嬉しく思っています。

5番街のど真ん中にミキモトブティックがあって、日本のハイジュエラーとして世界の皆様にこうして手に取ってもらえているんだろうなと思いました」と感想を述べました。

また、ニューヨーク滞在中、ミキモトとクロムハーツのコラボレーションを記念して開催された特別ディナーに世界中のセレブリティと共に参加をしました。

【商品情報】

PASSIONOIR

ネックレス

¥693,000(税込)

黒蝶真珠(マルチカラー)、銀製(ブラックロジウム加工)

ネックレス

PASSIONOIR

ブレスレット

¥286,000(税込)

黒蝶真珠、銀製(ブラックロジウム加工)

ブレスレット

PASSIONOIR / TALISMAN GLIDE

ブレスレット

¥627,000(税込)

黒蝶真珠(マルチカラー)、銀製(ブラックロジウム加工)

ブレスレット

PASSIONOIR / Universe Elements

リング

¥1,287,000(税込)

黒蝶真珠、ダイアモンド、WGK18製(ブラックロジウム加工)

リング

【神宮寺勇太さん プロフィール】

1997年10月30日生まれ。

23年10月、平野紫耀さん、岸優太さんと共にNumber_i(ナンバーアイ)を結成。

24年1月、ファーストデジタルシングル「GOAT」をリリースし、デビュー。

9月には1st Full Album 「No.I」をリリース、

10月より、全国ライブツアー「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」を敢行。

音楽活動を中心に活躍の幅を広げている。

