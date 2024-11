2024年6月6日にオープンした、東京ディズニーシー8番目のテーマポートである「ファンタジースプリングス」

「ファンタジースプリングス」が、テーマ・エンターテイメント協会(The Themed Entertainment Association 本部:米国カリフォルニア州に本部を持つ国際協会)の制定する2025年のTHEA(ティア)賞のアウトスタンディング・アチーブメント部門テーマパークランド分野を受賞しました。

THEA賞は、テーマ・エンターテイメント業界で世界的に認知されている大変名誉ある賞で、2025年3月15日、カリフォルニア州のロサンゼルスにて授賞式が執り行われる予定です。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」2025年THEA(ティア)賞受賞

ファンタジースプリングス・ゲートウェイ

2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンした、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』をモチーフにしたエリアと、1つのディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」で構成されています。

グランドオープンから約半年が経過し、多くのゲストに人気を隠しているスポットです。

そんな「ファンタジースプリングス」が、テーマ・エンターテイメント協会の制定する2025年のTHEA(ティア)賞のアウトスタンディング・アチーブメント部門テーマパークランド分野を受賞しました。

1994年に設立された、世界中のテーマ・エンターテイメントとエクスペリエンスデザインプロジェクトに対し、優秀さを評価し、表彰する賞である「THEA賞」

この賞は、卓越したテーマパーク、顧客の体験、アトラクション、展示物、場所およびそれらの製作に携わった人物などに与えられ、過去には、テーマパークやオリンピックの開会式など、クオリティの高いエンターテイメント施設やプログラムなどが数多く受賞しています。

東京ディズニーリゾートにおけるTHEA賞受賞は、今回で4回目となります。

THEA賞受賞のコメント:株式会社オリエンタルランド 代表取締役会長(兼)CEO 郄野 由美子氏

この度は、栄誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。

ファンタジースプリングスは、構想から開業まで10年にも及ぶ、オリエンタルランドとディズニー社のこれまでの経験と英知を結集して作り上げた世界で唯一のエリアです。

ディズニーの神髄ともいえる物語の世界を現代的に表現し、圧倒的なスケール感で蘇らせました。テーマパークもホテルも、すべて本物にこだわり、一歩足を踏み入れると、類をみない没入感によって作り出されるディズニーファンタジーの世界をお楽しみいただけるエリアとなっています。

またハードのみでなく、そこで働くキャストの息吹がエリアをさらに魅力的なものとしてくれています。

何度訪れても新しい感動とサプライズをご提供できる場所として、これからもゲストの皆さまに愛される場所であり続けたいと思います。

アウトスタンディング・アチーブメント部門テーマパークランド分野を受賞。

2025年THEA(ティア)賞を受賞した、東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」の紹介でした。

