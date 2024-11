“プリーツバッグ”の新色や新作も！「JOSEPH AND STACEY」のポップアップは見逃し厳禁。＠阪急うめだ

韓国発のバッグブランド「 JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー) 」が、11月20日(水)〜11月26日(火)の期間、ポップアップストアで登場!阪急うめだ本店の3階プロモーションスペースにて、秋冬新作を含むアイテムを販売します。先行販売のアイテムや、無料でバッグに刺繍してもらえるイベントなどもありますよ。「JOSEPH AND STACEY」が阪急うめだ本店に期間限定でお目見え!プリーツバッグで人気の「JOSEPH AND STACEY」は、豊富なカラバリのアイテムを販売しています。

このブランドは、人々の日常に美しさを共存させることをミッションに掲げ、地球にやさしいデザインを追及しているそう。機能の本質と、シンプルを徹底的に追及しているアイテムは、優れたデザインやサービスを表彰する、グッドデザイン賞2024を受賞しています。シャーリングバッグの新作もラインナップするよ今回のポップアップでは、シャーリングバッグ新作の「DAILY SHIRRING BAG WITH CHAIN CROSS HAZE」(各 税込1万5400円)もラインナップしますよ。シワになりにくく柔らかい触り心地のバッグは、JOSEPH AND STACEY独自の素材で作られているんだとか。カラーは『ベージュ』『バーガンディー』『チャコール』『ブラック』の4つです。どの色もさりげない光沢感があって、上品な雰囲気が漂います。ストラップを付けて、クロスバッグとしても使うことができますよ。コンパクトな見た目だけど、貴重品がしっかり入りそうなサイズ感で実用的◎ポップアップで『DAILY SHIRRING BAG HAZE』シリーズを購入すると、5種のスクランチーから1つをランダムでもらうことができます!バッグとリンクしたカラーとフォルムがとってもキュート。ヘアアレンジやアクセサリーとしても、活躍しそうです。スクランチーは先着順で、なくなり次第配布終了になってしまうから、新作は早めの購入がおすすめですよ。プリーツバッグ新色の先行販売も見逃せない…!リサイクルポリエステルが主な素材の「Lucky Pleats Knit S Pattern」(各 税込9900円)からは、新しいカラーが登場。今回のポップアップで、先行販売されます!登場するのは、『Candy Stripe』『Merry Red』『Purple Twist』『Hazelut Argyle』のポップなデザイン4種。どのデザインも、持つたび気分を上げてくれること間違いなしです。サイズ感は、12.9 inchのiPadが入るくらいだそう。柔軟に変形するのに型崩れしない丈夫な素材だというから、お出かけの時に使いまくる予感です。コンパクトに折りたたんで、持ち運ぶこともできますよ。同じデザインで「Lucky Pleats Knit Mini Cross Pattern」(各 税込8800円)もお目見えします。肩掛けできるストラップがついていて、すぐに取り出せると助かるスマホや鍵など細々したものを入れるバッグとしてちょうどよさそう。他にも、「ラッキープリーツニットスターリー(M) 」(各 1万4300円)などのバッグが販売されます!せっかくならバッグに刺繍してもらっちゃおポップアップでは、JOSEPH AND STACEYの公式LINEを友達追加すると、2文字まで無料で刺繍がしてもらえちゃいます。実施スケジュールは、11月20日(水)/ 22日(金)/ 23日(土)/ 24日(日)の13時〜18時ですよ。韓国でお買い物しているような気分になれる『新世界百貨店HYPER GROUND プロジェクト』も、ぜひチェックしてみてくださいね。■JOSEPH AND STACEY ポップアップストア場所:阪急うめだ本店 3階 プロモーションスペース32期間:2024年11月20日(水)〜11月26日(火)営業時間:10:00〜20:00参照元:株式会社 MXN JAPAN プレスリリース株式会社クイーポ プレスリリース