DEAN FUJIOKAが、自身初の日本武道館公演『DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館』のBlu-rayと、オリジナルドキュメンタリーフィルム『DEAN FUJIOKA DOCUMENTARY(仮)』を収録したBlu-rayを2025年3月19日に2巻同時リリースする。

自身初の日本武道館公演は、日本での音楽活動10周年を記念して開催されたもの。歴代の代表曲が次々と披露され、DEANの原点と10年間の歩み、そして未来へのポジティブな予感を伝えたライブとなった。

本作には、2023年7月にリリースされたベストアルバム『Stars of the Lid』に収録された新曲「Teleportation」「Stars of the Lid」のMVも収録。「Teleportation」には岸井ゆきのが出演し、「Stars of the Lid」には山本美月が出演している。DEANが主演を務めたドラマ作品で共演した縁で、2人の出演が実現。俳優と音楽活動を長年続けてきたDEANの活動を象徴するようなMVに仕上がっているという。

そして、同時リリースとなるドキュメンタリーフィルムは、2017年から制作を開始し、およそ7年の年月をかけてDEANの様々な活動を追い続けてきたもの。DEANが過ごした世界各地の関係者のインタビューも通して、DEANの軌跡を辿るドキュメンタリーとなっている。日本での多岐にわたる活動の意義や、グローバルな視点、その中で養われていった不屈の精神の源を辿り、DEANのさらなる可能性を世界に提示する作品に。

また、2作のBlu-rayを特製BOXに収納した数量限定盤も発売。ライブ写真を使用したB3サイズポスターも封入される。こちらは、アスマートをはじめ、各法人にて本日から予約開始。なお、本日LINE CUBE SHIBUYAで開催される『FamBam Link 2024』での会場予約も可能だ。

(文=リアルサウンド編集部)