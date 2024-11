なでしこジャパン、2025 SheBelieves Cupへの参加が決定！　初戦は来年2月20日

日本サッカー協会(JFA)は21日、なでしこジャパン(日本女子代表)が2025年2月にアメリカで開催される『2025 SheBelieves Cup』に参加することを発表した。参加国は日本のほか、開催国のアメリカとオーストラリア、コロンビアの4カ国となり、日本は2019年の同大会初出場から通算5度目の参加となる。なお、テレビ放送は調整中となっている。なでしこジャパンの初戦は2025年2月20日にオーストラリア女子代表となっており、その後、同23日にコロンビア女子代表と、同26日にアメリカ女子代表と対戦する予定となっている。

▼2025年2月20日キックオフ時刻:16時(日本時間21日7時)なでしこジャパン vs オーストラリア女子代表▼2025年2月23日キックオフ時刻:12時(日本時間24日4時)コロンビア女子代表 vs なでしこジャパン▼2025年2月26日キックオフ時刻:19時30分(日本時間27日12時30分)アメリカ女子代表 vs なでしこジャパン※FIFAランキングは2024年8月16日最終更新(日本:7位)・アメリカ女子代表FIFAランキング:1位 1勝8分31敗(31得点106失点)最終対戦:2024年8月3日・オーストラリア女子代表同:15位 12勝8分8敗(41得点35失点)同:2021年7月14日・コロンビア女子代表同:21位 1勝0分0敗(4得点2失点)同:2010年1月21日