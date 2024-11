鎌倉観光のお供に！ 人気おにぎり専門店「おにぎり こんが」が待望のオープン（神奈川・鎌倉）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は鎌倉にオープンした人気おにぎり専門店「おにぎり こんが」の4号店。

おにぎりこんが 鎌倉店(神奈川・鎌倉)

「おにぎり ぼんご」直伝 写真:お店から

2024年10月、鎌倉駅から徒歩5分ほどの場所に、大塚にある名店「おにぎり ぼんご」直伝のおにぎりを提供する「おにぎりこんが 鎌倉店」がオープンしました。創業60年を超える⽼舗おにぎり専門店「おにぎり ぼんご」が唯⼀出店を認めた「おにぎりこんが」は、2021年11⽉に京急蒲⽥駅にオープンすると瞬く間に人気となり、昨年3⽉に⾚坂Bizタワーに2号店を、4⽉には⽻⽥空港国際線ターミナルに3号店を続けて出店。今回の鎌倉店が4号店となります。

えんじ色が特徴的な外観 写真:お店から

「⾷べる⼈の笑顔が⾒たい!」という創業から変わらないコンセプトを元に、「おにぎり ぼんご」の味と技術を受け継いだ職⼈が具材を⼿作りで仕込み⼀つ⼀つ丁寧に握ったおにぎりを提供します。

清潔感のある明るい店内 出典:はち兵衛さん

新店舗は小町通りより道幅が広く比較的歩きやすい若宮大路沿いにある「鶴ヶ岡会館」の1階にあり、客席はカウンター8席と2名用のテーブル2卓です。朝7時からの営業なので、朝食利用にもおすすめ。

自慢のおにぎり 写真:お店から

同店で使用する米は、芳醇な⾹りと適度な⽢みがあり、爽やかな粘りが特⻑の新潟県岩船産コシヒカリ。炊き上がったお米をばんじゅうに延ばし、湯気を軽く飛ばすことで水っぽくない歯ごたえのある食感に仕上げています。厳選された20種類以上の具材は全て監修元の「おにぎり ぼんご」で提供されているもので、手作りにこだわった優しい味わいのものばかり。

卵黄の醤油漬け 写真:お店から

メニューは定番の「しゃけ」「うめ」「生たらこ」(イートイン各407円/テイクアウト各400円)などの他、濃厚なクリームチーズとピリ辛なマヨネーズが食欲をかきたてる「明太クリームチーズ」(462円/454円)や、山椒と爽やかな生七味の香りがくせになる「じゃこ生七味」(506円/497円)などの変わり種も多数取り揃えています。中でも人気なのが「卵黄の醤油漬け」462円で、出来上がりまで3日間かかるという逸品。まろやかな卵黄の醤油漬けがお米と混ざり合い、最高級の卵かけご飯を演出します。

自分だけのトッピングを楽しんで 写真:お店から

また、おにぎりの中に具材を2つ入れることができるトッピングも同店の魅力。イチオシは、「卵黄の醬油漬け」に「肉そぼろ」のトッピングで、まろやかな卵黄と甘い肉そぼろは相性抜群です。「筋子」と「しゃけ」の親子トッピングや、「明太子」と「高菜」など、自分好みのトッピングを楽しんでみてください。おにぎりは、倍盛り(具材の倍盛り)、⼤盛り(ご飯の⼤盛り)、ハーフ(ご飯少なめ)なども選択できます。

とうふ汁。+100円で「なめこ汁」に変更できます 写真:お店から

さらにお得なセットメニュー「お味噌汁セット」(198円/194円)、「お新香セット」(253円/248円)、「お味噌汁+お新香セット」(396円/389円)もあり、お味噌汁は無料でおかわりできます。

オーダーを受けてから認定職⼈によってその場で握るおにぎりは、ふわふわで昔話に出てくるような⼤きなサイズ。ふっくらと炊き上げたお米を潰れないよう優しく素早く握るので⾒た⽬よりも軽い⾷べごたえです。⼝に入れると⼀粒⼀粒がふわっとほどけるような⾷感で⼥性やお⼦様でもペロリと完食できますよ。もちろんテイクアウトも可能なので、鎌倉観光のお供にもぴったり。鎌倉におでかけの際は、人気のおにぎりも一緒に楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

卵黄の醤油漬けおにぎり、筋子おにぎり 出典:KEN21さん

『・卵黄の醤油漬けおにぎり

・筋子おにぎり

・お味噌汁+お新香セット

を注文することにしました。大きさは全て通常で。

お新香はきゅうりオンリー、たくあんオンリー、それらのミックスが選べますのでミックスで。お店は男性2名ほどで切り盛りしていたのかな。

店内は余計な装飾なども無くてシンプルな造りです。BGMは洋楽ポップスや邦楽ポップスが交互に流れて。冷たいお茶を飲みながら出来上がりを待っていると5分ほどで配膳されました。

・お味噌汁

豆腐とねぎの味噌汁です。

鰹出汁がしっかりと効いていてこれは美味しい

お代わりは無料ですが普段は塩分過多になるので遠慮するところをお代わり。

豆腐も美味しいしねえ。お代わりしたい欲望の方が勝りましたわ

・お新香

胡瓜のぬかづけ3切れ、たくあん4枚。

ぬか床はおにぎりぼんごから分けてもらったものを使用しているそうです。

なのでちゃんと乳酸発酵したぬか漬けの美味しさですよ

・卵黄の醤油漬けおにぎり

人気No.2。

おにぎりの具としては私の中ではNo.1

仕込みに3日間かかる卵黄の醤油漬けをたっぷりと。

ご飯は新潟県岩船産コシヒカリを使用していて粘りが特長的。

しかしながらふんわりと軽く握っていますので口内でほぐれやすく。

海苔は簡単には破けない高級そうなものを使用していますね。

それらと卵黄の醤油漬けのコクと旨味が相まってヘブン

・筋子おにぎり

人気No.1。お値段も圧倒的にNo.1

一期一会の精神で行くとこれも避けては通れないでしょう。

その代わりけち臭くない量の筋子の塩気と旨味に出会えます。

ホントぜいたくおにぎりですよ

手作りにこだわった22種類の具材は全て監修元のおにぎりぼんごで提供されているもの。なので大塚の人気店と全く遜色ないクオリティのおにぎりということになります』(KEN21さん)

ご飯も具材も絶品 出典:らんらんるー888888さん

『子ども(1歳4ヶ月)もいたのですが、店員さんの雰囲気もよく、終始食事を楽しめました!おにぎりはご飯も具材もすごく美味しかったです!卵黄そぼろは絶品です。しそ昆布に明太マヨネーズをトッピングしたのですが、悪魔的な美味しさだったので試してみてください!

子どもはシャケおにぎりをあっという間に食べ、味噌汁を飲んでは、うまっ!と叫んでました。また行きたいと思います!』(らんらんるー888888さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆おにぎりこんが 鎌倉店住所 : 神奈川県鎌倉市小町2-12-27 鶴ヶ岡会館 1FTEL : 0467-50-0065

文:佐藤明日香

