【東京マルイ再販情報:11月18日分】

東京マルイは、ガスブローバック マシンガン「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」(80,080円)とエアーハンドガン「ソーコム Mk23【ハイグレード/ホップアップ】」(4,950円)を11月18日に再販した。

「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」は、米国陸軍特殊部隊「グリーンベレー」での運用が確認された、11.5インチバレルのURG-Iを、ガスブローバック マシンガンとして再現したもの。独特な形状の10.5インチハンドガードに、STRタイプストックを採用。DDタイプURG-I専用ガスブロックや、11.5インチバレル、アンビ・チャージングハンドルなどURG-Iの仕様が徹底的に再現されている。

「ソーコム Mk23【ハイグレード/ホップアップ】」は、米国特殊部隊統合軍(SOCOM)の海軍に所属する特殊部隊「ネイビー・シールズが採用した「SOCOM Mk23」をエアーハンドガンとして再現したもの。リアルな外観や表面仕上げ、スライドやトリガーの動きに合わせたハンマーの作動など、「ハイグレード」ならではの仕様とホップアップシステムを搭載している。

価格:80,080円 全長:750mm/825mm(ストック最大伸長時) 銃身長:250mm 重量:2,935g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)価格:4,950円 全長:mm 銃身長:mm 重量:g 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源: 装弾数:発

