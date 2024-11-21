呉文化博物館で紅楼夢の特別展 中国江蘇省蘇州市
20日、特別展「紅楼夢−画像史と物質文化」で展示された「清孫温絵全本紅楼夢図」。（蘇州＝新華社配信）
【新華社蘇州11月21日】中国江蘇省蘇州市の呉文化博物館で20日、特別展「紅楼夢−画像史と物質文化」が開幕した。国家1級文化財「清孫温絵全本紅楼夢図」のうち100点と紅楼夢に関連する服飾品や織物、書斎調度品など53点（組）を展示し、絵画と実物を組み合わせた方式で華やかな古典文化を紹介する。
20日、特別展「紅楼夢−画像史と物質文化」の会場。（蘇州＝新華社配信）
紅楼夢は中国四大名著の一つで、絵画の題材としても重視されている。旅順博物館（遼寧省大連市）所蔵の「清孫温絵全本紅楼夢図」は最高傑作とされる。
特別展は呉文化博物館と旅順博物館が主催し、来年2月23日まで開かれる。（記者/劉巍巍）
20日、特別展「紅楼夢−画像史と物質文化」で展示された、蘇州の伝統刺しゅう「蘇繍」が施された香袋。（蘇州＝新華社配信）
20日、特別展「紅楼夢−画像史と物質文化」で展示された香炉。（蘇州＝新華社配信）
20日、特別展「紅楼夢−画像史と物質文化」で展示された玉彫。（蘇州＝新華社配信）