風神に雷神、制多迦童子のミニチュア！ カプセルトイ「和の心 仏像 伍」11月22日発売神々しい金色の薬師如来坐像も
【「和の心 仏像 伍」】
11月22日～ 順次発売
価格：1回300円
11月22日～ 順次発売
価格：1回300円
「和の心 仏像 伍」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「和の心 仏像 伍」を11月22日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は、風神や雷神などの仏像をモチーフとしたカプセルトイ。さまざまなデザインのバリエーションが用意されている。
「制多迦童子像（石膏風タイプ）」「薬師如来坐像（石膏風タイプ）」「風神像（石膏風タイプ）」「雷神像（石膏風タイプ）」「制多迦童子像（極彩色タイプ）」「制多迦童子像（ノーマルタイプ）」「薬師如来坐像（金色タイプ）」「薬師如来坐像（ノーマルタイプ）」「風神像（ノーマルタイプ）」「雷神像（ノーマルタイプ）」の全10種がラインナップされている。
「和の心 仏像 伍」ラインナップ「制多迦童子像（石膏風タイプ）」 「薬師如来坐像（石膏風タイプ）」 「風神像（石膏風タイプ）」 「雷神像（石膏風タイプ）」 「制多迦童子像（極彩色タイプ）」 「制多迦童子像（ノーマルタイプ）」 「薬師如来坐像（金色タイプ）」 「薬師如来坐像（ノーマルタイプ）」 「風神像（ノーマルタイプ）」 「雷神像（ノーマルタイプ）」 【ラインナップ】
「制多迦童子像（石膏風タイプ）」
「薬師如来坐像（石膏風タイプ）」
「風神像（石膏風タイプ）」
「雷神像（石膏風タイプ）」
「制多迦童子像（極彩色タイプ）」
「制多迦童子像（ノーマルタイプ）」
「薬師如来坐像（金色タイプ）」
「薬師如来坐像（ノーマルタイプ）」
「風神像（ノーマルタイプ）」
「雷神像（ノーマルタイプ）」
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