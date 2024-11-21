Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÎÉ¤¯»È¤¦¡¢ÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ñ¸ì¥¤¥Ç¥£¥ª¥à2Áª

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¡¡ÎãÊ¸¡¡¡¦Many dismissed her as a minor candidate, but she turned out to be a dark horse in the election.¡¡¡ÊÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¢Ë÷¸õÊä¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤ÏÁªµó¤Ç»×¤ï¤ÌÂæÆ¬¤ò¸«¤»¤¿¡Ë
¢£Wild Horses Couldn¡Çt Drag Me Away¡¡¡ÖWild horses couldn¡Çt drag me away¡×¤È¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÌîÀ¸¤ÎÇÏ¤Ç¤µ¤¨»ä¤ò°ú¤Î¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ä¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡£
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¡¡ÎãÊ¸¡¡¡¦Once she starts watching her favorite show, wild horses couldn¡Çt drag her away from the TV.¡¡¡ÊÈà½÷¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ë