「タイランドエリートインフォメーションセンター」は、タイ長期滞在ビザを発行するタイ長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」において、期間限定の新しいメンバーシップ「BRONZE」の提供を開始。

タイランドエリートインフォメーションセンター「BRONZE」

「タイランドエリートインフォメーションセンター」は、タイ長期滞在ビザを発行するタイ長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」において、期間限定の新しいメンバーシップ「BRONZE」の提供を開しました。

<「BRONZE」の概要>

「BRONZE」は、タイでの長期滞在をよりシンプルかつリーズナブルに実現できるメンバーシップとして、主に以下の特典を提供します:

・5年マルチプルビザの発行

・空港到着・出発時のVIP待遇サービス

・タイ国内銀行口座の開設サポート

なお、リムジン送迎などの特典ポイント付与を省略することで、入会金を65万バーツに引き下げ、これまで以上に利用しやすいプランとなっています。

ブロンズカード

■タイ長期滞在ビザのタイランドプリビレッジとは

タイ国政府観光庁直営の国営企業が運営するタイ長期滞在プログラム。

2003年にタイランドエリートとして開始。

2023年、20周年の節目にタイランドプリビレッジとしてメンバーシップをリニューアル。

メンバーには入出国時のVIP待遇や銀行口座開設などを含む、各種の特典がある他、5年から最長20年のタイ滞在が可能になる特別なビザ【タイランドエリートビザ】が発給され、タイ長期滞在を実現できる。

タイランドプリビレッジ

■BRONZEの入会金・会員期間

入会金は65万バーツ、会員期間は5年です。

年会費はございません。

■BRONZEの申込期間

2024年12月15日から2025年6月30日まで。

すでに申請済みの方は入会金支払い前の場合、BRONZEへの変更をすることもできます。

■BRONZEの特徴

タイランドプリビレッジの大きな特徴である、5年マルチプルビザの取得、入出国時の空港内VIP待遇、銀行口座開設等の特典は残しつつ、他の4つのメンバーシップに付与されるリムジン送迎や健康診断などの特典に交換のできるポイント付与を省いて入会金を引下げました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5年マルチプルビザの発行!タイランドエリートインフォメーションセンター「BRONZE」 appeared first on Dtimes.