中国深圳市の貿易額、１〜１０月は１９・２％増 同期最高

中欧班列の貨物を確認する深圳税関職員。（資料写真、深圳＝新華社配信）

【新華社深圳11月21日】中国深圳税関がこのほど発表した広東省深圳市の1〜10月の貿易額は前年同期比19.2％増の3兆7600億元（1元＝約21円）、うち輸出は17.5％増の2兆3700億元、輸入は22.2％増の1兆3900億元で、いずれも過去最高を更新した。

貿易額を企業形態別に見ると、民間企業は28.8％増の2兆6600億元で、全体に占める割合は5.3ポイント上昇の70.7％に拡大した。伸び率は全体を9.6ポイント上回った。外資企業は1.3％増の9244億6千万元で24.6％を占めた。

貿易形態別では、一般貿易額が23.1％増の2兆900億元で55.5％、保税物流方式が27.7％増の9460億5千万元で25.2％をそれぞれ占めた。伸び率は全体を3.9ポイントと8.5ポイント上回った。

主要な貿易相手との貿易額は、東南アジア諸国連合（ASEAN）が27.7％増の6331億4千万元、米国が12.3％増の3940億8千万元だった。中南米は24.1％増の1962億2千万元、うちブラジルが39.2％増、コスタリカが2.0倍、ペルーが35.5％増となった。「一帯一路」共同建設国は24.0％増の1兆3200億元、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定加盟国は24.6％増の1兆500億元だった。

輸出品目別では、機械電気製品の輸出額が13.3％増の1兆6500億元で輸出全体の69.7％を占め、うち「老三様（旧定番3品目）」の携帯電話は2.9％増の1475億元、コンピューターは9.9％増の836億8千万元、家電製品は23.1％増の806億元となった。「新三様」（新たな定番3品目）は8.1％増の808億7千万元で、うち電気自動車（EV）が52.0％増、中間材のうち、電子部品が19.4％増、コンピューター付属品・部品が43.4％増、自動車部品が26.5％増となり、合わせて12.3％を占めた。