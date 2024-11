個性あふれるデザイン！BIGLOBE「AQUOS sense9など3機種」

BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense9」、OPPO製スマートフォン「OPPO Reno11 A」、ソニー製スマートフォン「Xperia 10 VI」の提供を2024年11月21日より開始します(注1)。

BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense9」、OPPO製スマートフォン「OPPO Reno11 A」、ソニー製スマートフォン「Xperia 10 VI」の提供を2024年11月21日より開始(注1)。

【AQUOS sense9】

カメラを囲う円でも四角でもない“自由曲線”が印象的でシンプルさと存在感を併せ持つデザインのスマートフォン。

1/1.55インチ大型イメージセンサー、光学式手ブレ補正に対応した標準カメラを搭載し、暗い場所でも明るく手ブレを抑えた写真撮影が可能。

画面を構成するPro IGZO OLEDでは、動きの激しいゲームやスクロール時などではなめらか表示、写真を見る時などは省電力を実現。

【OPPO Reno11 A】

大容量&長寿命な5,000mAhバッテリーを搭載し、最大67W急速充電にも対応。

MediaTek Dimensity 7050と最大16GB相当までのRAM拡張機能により優れた処理性能を実現。

さらに、色鮮やかな120Hzリフレッシュレート対応(注2)の約6.7インチ有機ELディスプレイでなめらかな視覚体験が可能。

【Xperia 10 VI】

フロントステレオスピーカーが進化(注3)。

音づくりを追求するチューニングによって、リアルでクリアな音を表現。

有機ELディスプレイの映像美と相まって臨場感のあるコンテンツ視聴が可能。

さらに、省電力技術により動画連続再生時間が約10%向上(注3)(注4)。

3機種ともコンテンツ再生が得意なため、BIGLOBEモバイルのエンタメフリー・オプション(注5)で動画等をお楽しみいただくのに最適です。

BIGLOBEはネットとリアルの世界の「Life-changing Company」を目指し、お客さま一人ひとりのかなえたい想いを実現していきます。

(注1) 購入にはBIGLOBEモバイルの契約が必要となります。

(注2) 一部のアプリやコンテンツには利用いただけません。

(注3) Xperia 10 Vとの比較(ソニー調べ)。

(注4) ダウンロード再生時。

お客さまの使用環境や利用状況により再生可能時間は異なります。

※ 記載されている会社名、商品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

