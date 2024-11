かに市場でのお買い物や、但馬の小京都と称される出石で観光も！ビーウェーブ「かにバス・香住ライナー」

ビーウェーブは、「かにバス・香住ライナー」を2024年12月6日より運行します。

ビーウェーブ「かにバス・香住ライナー」

このツアーバスは、難波OCATと新大阪駅の2箇所を出発点とし、香住・柴山・佐津など宿泊施設が集中する地区での乗降が可能です。

「積雪による車の運転への不安」や「JRの減便による不便さ」といった声に応え、香住へのカニ旅行をより便利にすることを目的としたツアーバスです。

さらに、このツアーでは香住のかに市場でのお買い物や出石での観光時間も設けており、バス旅行ならではの楽しみが満載です。

また、途中で立ち寄る道の駅では心温まる特典も用意。

カニの本場香住への旅行がより一層充実したものになります。

今冬は「かにバス・香住ライナー」で、贅沢なカニ旅行を楽しめます。

■かにバス・香住ライナーの概要

運行期間 :2024年12月6日(金)〜2025年2月24日(月)出発まで

運休日 :12月6日〜12月23日の火・水・木曜日、12月24日〜1月9日

運行区間 :大阪(なんば・新大阪)⇔兵庫県香住エリア(香住・柴山・佐津)

旅行代金 :往復 税込11,800円(復路のみ利用は税込7,800円)

※当日支払い不可(事前支払いのみ)

※旅行代金はバス料金のみで、宿泊代は含まれません。

最少催行人員:15名(最少催行人員に満たない場合は、

運休となる可能性があるので、予めご了承ください)

予約方法 :専用WEBサイト( https://kani-bus.jp/kasumi/ )または

電話予約(ビーウェーブ予約センター:050-3537-9922)

運行会社 :大阪観光バス株式会社、大阪バス株式会社

集合場所

運行日カレンダー

運行スケジュール

■主な特徴

1. 雪道運転の心配なく、安全に香住へアクセス可能

冬の香住では大雪に見舞われることがあります。

スタッドレスタイヤを装着していても、慣れない雪道の運転には不安がつきものです。

かにバス・香住ライナーは、熟練ドライバーが雪道でも安全を最優先に運行を行います。

香住駅の雪景色

大雪の香住

2. 豪華化粧台・トイレ完備、USB充電ポート搭載!快適な車内環境

豪華化粧台・トイレ完備

USB充電ポート搭載

バス座席イメージ

運行する大阪観光バス株式会社、大阪バス株式会社は、安全運行の信頼の証である公益社団法人日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度」で最も評価の高い3つ星事業者として認定を受けています。

大阪バス

安全性評価認定(三ツ星)

3. 道の駅丹波おばあちゃんの里で嬉しい特典付

往路特典:おはぎ2個

復路特典:黒豆きなこデニッシュ

当ツアーでは、大阪と香住の中間地点である「道の駅丹波おばあちゃんの里」にて、往復ともに休憩をとります。

ご乗車いただく皆様にはご当地感ある特典を用意しています。

4. かに市場でのお買い物や出石での城下町散策も楽しめる

かに市場でのお買い物

但馬の小京都・出石

香住のかに市場でのお買い物や、但馬の小京都と称される出石での観光を楽しめます。

列車ではアクセスが困難な場所に訪れることができるのも、このバスツアーならではの魅力です。

