毎年大阪ステーションシティにて開催際されている冬の風物詩「Twilight Fantasy」の開催が決定!

2024年は、ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』の公開を記念したイルミネーション装飾や公開記念カフェ、大阪ステーションシティ内を巡るキーワードスタンプラリーが実施されます☆

大阪ステーションシティ ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開記念「Twilight Fantasy(トワイライトファンタジー)〜神秘的な冒険の旅〜」

開催期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水) ※計34日間

開催場所:JR 大阪駅・大阪ステーションシティ 5F「時空(とき)の広場」他

数々の作品で観客を物語へと引き込む珠玉の音楽と圧巻の映像美で、世界中を感動の渦に包み込んだディズニー・アニメーション・スタジオ。

2016年に公開された『モアナと伝説の海』は、第89回アカデミー賞、第74回ゴールデングローブ賞など数々の映画賞にノミネートされ、2023年配信サービスにおいて映画史上世界 NO.1 の視聴数を突破し、世界で最も観られた映画となりました。

そんな『モアナと伝説の海』の続編となる、ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』がいよいよ2024年12月6日(金)に全国公開されます。

映画『モアナと伝説の海2』の公開を記念し、毎年大阪ステーションシティにて開催されている冬の風物詩「Twilight Fantasy」にて様々なイベントが実施されます。

2024年は「Twilight Fantasy(トワイライトファンタジー)〜神秘的な冒険の旅〜」と題し、ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』の世界観が楽しめるイルミネーション装飾や公開記念カフェ、大阪ステーションシティ内を巡るキーワードスタンプラリーを開催。

イベント初日のイルミネーション点灯式をはじめ、様々なイベントでクリスマスシーズンを華やかに彩ります。

神秘的な冒険をするかのような、今までとは一味違う大阪ステーションシティの冬が楽しめるイベントです☆

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』公開記念イルミネーション装飾

装飾期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

イルミネーション点灯時間:17:00〜23:00 ※11月22日(金)を除く

時空の広場営業時間: 8:00〜23:30

装飾場所:JR 大阪駅・大阪ステーションシティ 5F「時空(とき)の広場」、大階段、2F「カリヨン広場」、11F「風の広場」

大阪ステーションシティの各広場が、期間限定で『モアナと伝説の海2』の世界観のイルミネーション装飾で彩られます。

南国風で煌びやかな世界が広がる、5F「時空(とき)の広場」や、南国風で煌びやかな世界が広がる「大階段」、

南国風のヤシの木ツリーが装飾される、2Fの「カリヨン広場」

ベンチに映画のキャラクターが写った複数のイメージを飾り、植栽のLEDが夜の広場を彩る、11F「風の広場」などで『モアナと伝説の海2』の世界観が楽しめます。

時空(とき)の広場「イルミネーション点灯式」

開催日:2024年11月22日(金)

開催時間:18:50頃〜

開催場所:JR 大阪駅・大阪ステーションシティ 5F「時空(とき)の広場」

大阪ステーションシティを象徴する「時空(とき)の広場」

時空の広場に設置されている金時計が高さ約9メートルもの南国風ツリーとなるほか、フォトスポットでの撮影も楽しめます。

時空の広場では、イベント初日となる11月22日にイルミネーション点灯式が実施される予定です。

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』公開記念キーワードスタンプラリー

開催期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

開催場所:大阪ステーションシティ各所

※館内チラシラックより台紙を受け取りください

料金:無料

ゴールすると先着で映画『モアナと伝説の海2』アクリルスタンドがもらえる、大阪ステーションシティ各施設を巡るキーワードスタンプラリーを開催。

オールを使ってポーズをきめる「モアナ」と妹の「シメア」デザインのほか

大きなフックを手に持つ「マウイ」

「プア」の頭に乗る「ヘイヘイ」柄などが用意されています。

さらに、ゴールすると豪華賞品があたる抽選に応募できるスタンプラリーです。

※アクリルスタンド配布はなくなり次第終了します

※抽選はアクリルスタンド配布終了後も参加できます

※施設により営業時間が異なります

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』公開記念ワークショップ

開催日:2024年12月1日(日)、15(日)

開催時間:11:00〜、13:00〜、15:00〜

※各回30分前から受付

開催場所:JR 大阪駅・大阪ステーションシティ 5F「時空(とき)の広場」

料金:無料

定員:各回先着30名

映画『モアナと伝説の海2』の公開を記念したオリジナルワークショップを実施。

制作したミニリースを身に着けて写真を撮影することができます。

参加者にはオリジナルステッカーをプレゼント☆

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』公開記念カフェ

提供期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

提供時間 12:00〜21:00(ラストオーダー) ※数量限定、なくなり次第終了

提供場所:JR 大阪駅・大阪ステーションシティ 5F「時空(とき)の広場」内カフェ「バール・デルソーレ」

映画『モアナと伝説の海2』の世界観を楽しめる、ここでしか食べられないフード・ドリンクメニューを多数展開。

対象メニューを注文されたには、オリジナルコースターやステッカーがプレゼントされます。

さらに、ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』公開記念カフェのメニューの注文レシートと、大阪ステーションシティシネマで映画『モアナと伝説の海2』を鑑賞されたチケットを持って、大阪ステーションシティシネマのグッズ売り場に来場された方に、限定ノベルティが先着でプレゼントされます。

海老とアボカドのこぼれサンドイッチ

価格:1,300 円(税込)

南国気分が味わえる「海老とアボカドのこぼれサンドイッチ」

フレッシュなお野菜の上にたっぷりのアボカドとエビがのせてあります。

ハムとパイナップルのさざ波ガレット

価格:1,400 円(税込)

パイナップルの酸味がアクセントになった「ハムとパイナップルのさざ波ガレット」

海をイメージさせるジェルをのせた、フォトジェニックな一品です。

苺とバナナのココナッツアサイーボウル

価格:1,500 円(税込)

スライスしたイチゴとバナナをのせた「苺とバナナのココナッツアサイーボウル」

同時に提供されるソースと一緒に味わうことができます。

シナモン香るリンゴ果肉入りハーブティー(ホット)

価格:800 円(税込)

冷えた体を温めてくれる「シナモン香るリンゴ果肉入りハーブティー」

リンゴの果肉を浮かべたホットドリンクです。

フルーツたっぷりトロピカルハーブティー(アイス)

価格:800 円(税込)

オレンジとレッドのグラデーションが美しい「フルーツたっぷりトロピカルハーブティー」

グラスに添えられたパイナップルと一緒に味わうことができます。

さっぱりレモンのグリーンティーソーダ

価格:800 円(税込)

スライスレモンを浮かべた「さっぱりレモンのグリーンティーソーダ」

緑茶の味わいとソーダの爽やかさがマッチしたドリンクです。

オーシャンゼリーのバタフライピーティー

価格:800 円(税込)

オーシャンカラーのゼリーを使った「オーシャンゼリーのバタフライピーティー」

レモン果汁と合わせることでドリンクの色が変わります。

ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開を記念したイルミネーション装飾や公開記念カフェ、大阪ステーションシティ内を巡るキーワードスタンプラリー。

大阪ステーションシティにて2024年11月22日より開催される「Twilight Fantasy(トワイライトファンタジー)〜神秘的な冒険の旅〜」の紹介でした☆

©2024 Disney

