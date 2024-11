SEVENTEEN、K-POPアーティスト初の快挙！米ディズニーのホリデー特集番組に出演決定

ボーイズグループSEVENTEENがK-POPアーティストとして初めてアメリカで放送されるディズニーの年末特集番組のステージに立つ。

11月20日(以下、現地時間)、米ABCによるとSEVENTEENは来る12月1日に放送されるディズニーの特集番組『The Wonderful World of Disney:Holiday Spectacular』(以下、『The Wonderful World of Disney』)に出演し、クリスマスの名曲『Santa Claus Is Coming to Town』を披露する。

『The Wonderful World of Disney』は今年で9回目を迎えるディズニーの特集番組である。これまでマライア・キャリー、マイケル・ボルトン、デイヴィッド・フォスター、アンドレア・ボチェッリ、ケリー・クラークソン、イディナ・メンゼルなど、さまざまな分野の有名アーティストたちが出演してきた。

SEVENTEENは今年、エルトン・ジョン、ジョン・レジェンド、ペンタトニックスなど、伝説的なアーティストとともにラインナップに名を連ね、アメリカでの人気の高さを実感させた。司会は、ABCの人気ダンスサバイバル番組『Dancing with the Stars』でダブルMCの女優ジュリアン・ハフと俳優アルフォンソ・リベイロが務める。

なお、SEVENTEENは11月27日に日本4thシングル『消費期限』をリリース後、日本で4大ドームツアーに開催予定だ。