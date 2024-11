元女子バレーボール日本代表の宮下遥さんが、23日・24日開催の大同生命SVリーグの試合で、解説者デビューする。GAORA SPORTSで放送される。宮下さんは、14歳8ヶ月の若さで岡山シーガルズに選手登録、以来15年間セッターとして活躍。日本代表としても数々の世界大会でタクトを振った。今年5月の「黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会」で優勝、有終の美を飾り、現役引退した。

現役引退から約半年、コートから放送席にポジションを移した。所属していた岡山シーガルズはもちろん、かつてライバルだったヴィクトリーナ姫路、Astemoリヴァーレ茨城、東レアローズ滋賀のプレーを解説する。■宮下遥さん コメント岡山シーガルズの後輩である成長著しい2人のセッター、濱田真友選手と妹尾紗香選手に注目してほしいです。そしてバレーボールを始めて間もない子どもたちや、バレーボールを観戦されたことがない方にも、わかりやすい解説を心がけたいと思っています。■SVリーグ 2024-25 「〜女子〜ヴィクトリーナ姫路 vs Astemoリヴァーレ茨城」放送日時:11月23日(土)午前11時25分【生中継】解説:宮下遥(岡山シーガルズOG 元日本代表)実況:馬野雅行(MBSアナウンサー)■SVリーグ 2024-25 「〜女子〜岡山シーガルズ vs 東レアローズ滋賀」放送日時:11月23日(土)午後3時55分【生中継】解説:宮下遥(岡山シーガルズOG 元日本代表)実況:森本栄浩(MBSアナウンサー)■SVリーグ 2024-25 「〜女子〜ヴィクトリーナ姫路 vs Astemoリヴァーレ茨城」放送日時:11月24日(日)午前11時25分【生中継】解説:竹下佳江(ヴィクトリーナ姫路エグゼクティブアドバイザー)実況:馬野雅行(MBSアナウンサー)■SVリーグ 2024-25 「〜女子〜岡山シーガルズ vs 東レアローズ滋賀」放送日時:11月24日(日)午後3時55分【生中継】解説:宮下遥(岡山シーガルズOG 元日本代表)実況:森本栄浩(MBSアナウンサー)