【週刊ヤングジャンプ 2024年51号】11月21日 発売価格:480円

集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年51号」を本日11月21日に発売した。価格は480円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭グラビアを飾るのは加藤栞さん。巻頭カラーには野田サトル氏の「ドッグスレッド」が登場する。また、市川ヒロミ氏の「二兎の除霊師」と上戸まえ氏の「なさけないぜ毛利」、竜丸氏「アイアンファミリア」はそれぞれカラー扉付きで掲載される。本号には、特別付録「『【推しの子】』完結記念コミックスかけかえカバーが付いている。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.