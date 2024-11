倒産トレンドに対応しながら、高い精度を維持！リスクモンスター「与信管理クラウドサービス」

リスクモンスターは、一般社団法人日本クラウド産業協会(ASPIC)が主催する「ASPICクラウドアワード2024」において、同社が提供する「与信管理クラウドサービス」が基幹業務系ASP・SaaS部門の総合グランプリを受賞。

リスクモンスターは、一般社団法人日本クラウド産業協会(ASPIC)が主催する「ASPICクラウドアワード2024」において、同社が提供する「与信管理クラウドサービス」が基幹業務系ASP・SaaS部門の総合グランプリを受賞。

「ASPICクラウドアワード2024」は、国内のクラウドサービス事業者やユーザ企業・団体を対象に、優秀かつ社会に有益なASP・SaaS/IaaS・PaaS/IoT/AI領域のサービスを表彰するアワードです。

国内の IoT・AI・クラウド関連業界の活性化や市場創造、日本経済の発展に寄与することを目的とし総務省などの後援を受けて開催されています。

各分野の有識者・専門家から構成された審査委員会により厳正な審査が行われ、今回、同社の与信管理クラウドサービスが基幹業務系ASP・SaaS部門の総合グランプリを受賞しました。

■与信管理クラウドサービスの特長

(1) 「540万社超の企業データベース」を、AI WEBクローリングや独自調査・リソースにより日々最新の状態にメンテナンスしています。

(2) 「RM格付」は、専門アナリストの知見を基に、景気変動・外部要因の変化等の倒産トレンドに対応しながら、高い精度を維持しています。

取引判断指標として安心してお使いいただけるように、倒産判別力の実績は毎月公開しています。

(3) 取引先や債権残高のモニタリング機能、反社情報や登記簿のWEB取得、1社・短期間から申し込める債権保証サービス等、企業取引にまつわる関連サービスをワンストップで提供しています。

