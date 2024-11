石田純一・ルー大柴の同級生対談も！bjbコレクション2024 Dec.

2024年12月21日(土)および22日(日)の2日間、玉川高島屋S・C西館1階のアレーナホールにて「bjbコレクション2024 Dec.」を開催します。

bjbコレクション2024 Dec.

日時 : 2024年12月21日(土)10:30〜19:00

12月22日(日)10:30〜17:00

場所 :アレーナホール・サロン(玉川高島屋S・C)

所在地 :東京都世田谷区玉川3丁目17-1

入場方法:入場無料・事前申込制( https://bjbcollection.com/ )

企画 :bjbCOLLECTION事務局

運営 :株式会社エンファム.

このイベントは、人生100年時代における50〜60代を中心としたアクティブな大人層を応援する、大人のための文化祭です。

■bjbとは

【bjb】は60歳前後の大人層を元気にするべく、2022年に誕生した新メディアです。

【bjb】という名称には、バブル【b】期を経験した皆様も“じいじ【j】・ばあば【b】”になる、という意味が込められています。

コンセプトは【人生100年時代をどう生きる?】で、さまざまな方の生き方に触れ、これから長くなる人生の参考にしていただこうというものです。

Web(Instagram、YouTube含む)、イベントを中心に展開しています。

■「bjbCOLLECTION」とは

bjbメディアのテーマである「人生100年時代をどう生きるのか」、そのヒントが見つかるイベントが「bjbCOLLECTION」です。

バブル時代を生き抜いてきたbjb世代が、さまざまな同世代の生き方に触れたり、自らの美・健康・仕事・趣味などを語ったり披露したりする、いわば“大人の文化祭”です。

■今回の主なコンテンツ

《12月21日(土)》

・11:00〜 中西保志

「最後の雨」クリスマスミニステージ

中西保志

・12:00〜 人気インフルエンサーによる50代から活かせる美活ワンポイント生レッスン ファッションコーディネーター 島崎真代/ヘアメイク職人 化け子★岸順子

島崎真代

化け子★岸順子

・14:30〜 京本政樹

スペシャルトークショー

京本政樹

・17:00〜ディスコタイム

《12月22日(日)》

・12:00〜 石田純一・ルー大柴

夢の同級生対談!

石田純一

ルー大柴

・13:00〜 80年代アイドルトークショー

網浜直子

杉浦幸

つちやかおり

網浜直子

杉浦幸

つちやかおり

・15:00〜 人気インフルエンサーが語る『一生現役人生を送る秘訣』進化し続ける奇跡の80歳 森ママ/写真家 山本美千子/ヒロインズ代表 ふちいく子

森ママ

山本美千子

ふちいく子

■スペシャルナビゲーター

野々村真

野々村真

