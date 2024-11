『APT.』が大ヒットのBLACKPINK・ロゼ＆ブルーノ・マーズ、「2024 MAMA AWARDS」に参加決定！

K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」にBLACKPINK・ロゼとブルーノ・マーズが参加する。

【注目】ロゼの『APT.』にJ-POP盗作疑惑

「2024 MAMA AWARDS」は11月21日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、22〜23日に日本の京セラドーム大阪で開催される。本授賞式のラインナップにブルーノ・マーズとロゼが加わり、関心が集まっている。

世界的ポップスターのブルーノ・マーズは『Just The Way You Are』『Marry You』『Uptown Funk』『That's What I Like』など、多数のヒット曲を保有するアーティストで、シンガーソングライターやプロデューサーとしても活発な活動を続けている。

また、韓国を越えて世界的なアーティストとして地位を確立したロゼは、ソロアーティストとしてもSpotifyチャートを席巻したのはもちろん、K-POP女性ソロアーティストとして最短でストリーミング回数1億回を突破するなど、注目に値する記録を打ち立てている。

来る12月6日には全曲の作詞・作曲に参加した1stソロフルアルバム『rosie』を通じて、より率直かつ内密な物語を伝えると期待を集めている。

(写真=Mnet)左からロゼ、ブルーノ・マーズ

そんななか、ロゼは正式カムバック前にリリースした先行公開シングル『APT.』でブルーノ・マーズとコラボした。同曲は韓国の音楽ストリーミングチャートのトップに君臨したほか、米「ビルボードチャート」とイギリスの「オフィシャルシングルチャート」など、海外のチャートまで席巻し大ヒット中だ。

特に、2人は『APT.』でMnetの音楽番組『M COUNTDOWN』1位を獲得した後、SNSにファンへの感謝と喜びをセンス良く伝えた。

軽快なメロディーや韓国の飲み会ゲーム「アパートゲーム」を楽しむ姿、ウィットに富んだミュージックビデオが人気を博した『APT.』。同曲を歌唱した2人が「2024 MAMA AWARDS」でどんなステージを披露するのか期待が集まっている。

なお、「2024 MAMA AWARDS」でのブルーノ・マーズとロゼのステージは、11月22日に京セラドーム大阪で披露される予定だ。