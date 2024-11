大阪府太子町(以下、太子町)は、アース製薬株式会社(所在地:東京都千代田区神田司町二丁目12番地1 以下、「アース製薬」)の協力のもと、10月22日(火)にモンダミンキッズイベントを実施し、町立幼稚園の園児たちのオーラルケア習慣の普及啓発を実施した。

モンダミンキッズイベントとは、イベント形式の楽しい経験を通して子ども達のオーラルケア習慣を促す活動であり、アース製薬から提供される「お手軽セット」を活用して町立幼稚園の職員が実施した。付属のDVDを活用し、クイズやダンスをしながら楽しく、分かりやすく口腔ケアの大切さを子ども達に伝えた。

アース製薬は、住民の生活に密接な商品開発、またその領域における啓発活動に積極的に取り組んでいる。大阪府太子町では今後も、双方の資源を活かした事業に協働して取り組むことにより、住民サービスの向上及び地域の活性化を推進する活動をより深化させていくこととしている。

【問合せ】

太子町役場 政策総務部 秘書政策課(公民連携デスク)

住所:大阪府南河内郡太子町大字山田88番地

電話:0721-98-5531(直通)

担当:杉山、富士野

