監督不在のなでしこジャパンが来年2月の「2025 SheBelieves Cup」に参加、アメリカ、オーストラリア、コロンビアと対戦

日本サッカー協会(JFA)は21日、なでしこジャパンが2025年2月にアメリカで開催される、「2025 SheBelieves Cup」に参加することを発表した。4カ国が戦う「2025 SheBelieves Cup」の参加国は開催国のアメリカの他、オーストラリア、コロンビアとなる。アメリカで開催される「2025 SheBelieves Cup」。なでしこジャパンは、2019年に初参加し、今回が5回目の参加となる。

◼︎2025 SheBelieves Cup

2024年は初戦でアメリカ女子代表と対戦し1-2で敗戦。ブラジル女子代表とは1-1で終えるも、PK戦で0-3と敗れていた。今大会は、2月21日(金)7時からテキサス州ヒューストンでオーストラリア女子代表と、同24日(月)4時からアリゾナ州グレンデールでコロンビア女子代表、27日(木)12時30分からカリフォルニア州サンディエゴでアメリカ女子代表と対戦。移動をしながらの大会となる。2024年8月のFIFAランキングでなでしこジャパンは7位に位置。アメリカが1位、オーストラリアが15位、コロンビアが21位となっている。なでしこジャパンはパリ・オリンピック終了後に池田太監督が退任。10月には国立競技場で韓国女子代表と対戦し4-0で勝利を収めていたが、監督不在の中で佐々木則夫女子委員長が暫定指揮を執っていた。※日本時間2025年2月21日(金)《7:00》なでしこジャパン vs オーストラリア女子代表《10:00》アメリカ女子代表 vs コロンビア女子代表会場:シェル・エナジー・スタジアム2025年2月24日(月)《4:00》コロンビア女子代表 vs なでしこジャパン《7:00》アメリカ女子代表 vs オーストラリア女子代表会場:ステートファーム・スタジアム2025年2月27日(木)《9:30》オーストラリア女子代表 vs コロンビア女子代表《12:30》アメリカ女子代表 vs なでしこジャパン会場:スナップドラゴン・スタジアム