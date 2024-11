大みそかに開催される『RIZIN DECADE』(さいたまスーパーアリーナ)で実現するライアン・ガルシアvs.安保瑠輝也のスペシャルマッチに向けて、両者がアメリカ・ロサンゼルスで会見を行うことが決定した。日本時間27日午前6時から行われ、RIZIN公式YouTubeチャンネルでライブ配信される。ガルシアが自身のSNSで「Facing off with this punk at the press event on Tuesday Nov 26(※訳:11月26日火曜日の記者会見でこのパンクと対面する)」と投稿。北米でのPPVプラットフォームの「FANMIO」やガルシアのYouTubeチャンネルでも視聴することができる。

この試合について、RIZIN榊原信行CEOは20日の会見後の囲み取材で、両選手による北米プロモーションツアーを「ニューヨーク、ダラス、LAの3都市のうち2つ」で行う予定があり、「北米進出を果たすための重要な一戦」と狙いを説明した。ルールは2分8ラウンド、体重は69.4キロに決定。今年4月の前戦が140ポンド(63.5キロ)のスーパーライト級だったガルシアにとって、約6キロも増えることになるが「体重が一番もめたが、69.4キロがライアンが譲れた最大の大きさ。安保のデカさはすごく警戒している。安保もパッキャオ戦で69キロを作っているし、時間もあるので問題ないと思います」と説明した。なお、この試合が行われる第1部は「ボクシングが3〜4試合、MMAが3〜4試合で合計6〜8試合の予定。安保以外の日本人選手も出る可能性はある」とプランを明かし、ガルシアと安保がそろって日本で会見する予定もあると伝えた。