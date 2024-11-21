『第66回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者が決定
■『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、12月30日に4時間半にわたり生放送
『第66回 輝く！日本レコード大賞』の各賞が発表された。
番組公式X（旧Twitter）では、受賞アーティストの喜びの声のまとめ、おめでとうの書き込み等が続々と更新されている。
年末恒例の『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、12月30日17時30分から22時まで、4時間半にわたる生放送で届けられる。
■優秀作品賞 ※曲名 50音順
「I wonder」Da-iCE
「幾億光年」Omoinotake
「紅の蝶」山内惠介
「Supernatural」NewJeans
「NEW KAWAII」FRUITS ZIPPER
「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts
「Masterplan」BE:FIRST
「夢みた果実」純烈
「ライラック」Mrs. GREEN APPLE
「Love seeker」JO1
■最優秀歌唱賞
milet
■新人賞
ILLIT
梅谷心愛
こっちのけんと
小山雄大
ME:I
■特別賞
Creepy Nuts
GLAY
tuki.
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
浜崎あゆみ
■特別アルバム賞
『SCIENCE FICTION』宇多田ヒカル
■特別国際音楽賞
新しい学校のリーダーズ
LE SSERAFIM
■作曲賞
所ジョージ
「全てあげよう」新浜レオン
■作詩賞
コレサワ
「最上級にかわいいの！」超ときめき♡宣伝部
■編曲賞
萩田光雄
「迷宮のマリア」辰巳ゆうと
■企画賞
「Obsessed」Ayumu Imazu
『THE HIT PARADE II』松本孝弘
■日本作曲家協会選奨
五木ひろし
■日本作曲家協会名曲顕彰
「上を向いて歩こう」
歌手：坂本九 作曲：中村八大 作詩：永六輔
■功労賞
エルトン永田
松下英二
■特別功労賞
小澤征爾
キダ・タロー
園まり
谷川俊太郎
仲宗根美樹
西田敏行
真島茂樹
八代亜紀
山北由希夫
番組情報
TBS系『第66回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（月）17:30～22:00
『第66回 輝く！日本レコード大賞』番組X（旧Twitter）
https://x.com/TBS_awards
『第66回 輝く！日本レコード大賞』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/recordaward/