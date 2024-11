アスリートの運動中の回復をサポート！浜理薬品栄養科学「カルノパワーDAILY」

浜理薬品栄養科学は、運動中の回復をサポートするイミダゾールジペプチド・カルノシンを摂取できる新サプリメント「カルノパワーDAILY」を、リニューアル販売しました。

新たなパッケージデザインを採用し、より多くのアスリートのコンディション維持に貢献する製品として生まれ変わります。

浜理薬品栄養科学「カルノパワーDAILY」

価格 : 1個 5,832円(税込)

内容 : 1個(120粒・約30日分)

サイズ : 120mm×200mm×30〜40mm(厚み)

販売場所: ハマリの健康食品公式オンラインショップ

https://www.hamari-health.jp/

浜理薬品栄養科学は、運動中の回復をサポートするイミダゾールジペプチド・カルノシンを摂取できる新サプリメント「カルノパワーDAILY」を、リニューアル販売。

■商品の特徴

(1)カルノパワーとは?

カルノパワーは、筋持久力に優れたイミダゾールジペプチド、カルノシンを配合したサプリメント。

アスリートのコンディショニングに欠かせないアイテムです。

発売から8年を迎えた「カルノパワー」は、持久力を必要とするアスリートに最適なサプリメントとして、数多くのスポーツシーンで支持を集めています。

現在、中央大学駅伝チームやトヨタ自動車陸上長距離部の吉居 大和選手をはじめ、トライアスロンの国際大会に出場する選手たちにも愛用され、急速に普及中!

日常的にカルノシンを摂取することで、疲れにくい体づくりをサポートする『カルノパワー』、レースの日に欠かせないカルノシンを倍量配合した『カルノパワーSTICK』、さらにレース中にエネルギー補給を行えるジェル。

3つのラインナップで、アスリートのパフォーマンス向上と快適なスポーツライフを応援します。

(2)勝利を求めるアスリートの毎日に

カルノシンのパワーを最大限に活かすためのポイントは「カルノシンローディング」。

食事や加齢による体内カルノシン濃度の変動を補うため、毎日カルノシンを補給し、筋肉と脳のカルノシン濃度を高めておくことが、トレーニングの充実やリカバリーに不可欠です。

カルノパワーは、アスリートの毎日のコンディション維持に欠かせないサプリメントです。

カルノパワーを愛用するアスリート

<注目の成分カルノシンとは?>

カルノシンは、動物の筋肉に豊富に含まれる2つのアミノ酸からなる成分で、「イミダゾールジペプチド」のひとつ。

その中でも、特にヒトの筋肉や脳で重要な役割を果たしているのがカルノシンです。

持久力が求められる長時間の運動パフォーマンスや、速筋に求められるパワーをサポート。

さらに、ラストスパートや運動後のリカバリーにも効果的です。

また、筋肉中のカルノシン濃度は、食事や加齢により減少することがあり、意識的に摂取することが重要です。

現在、さまざまな競技のアスリートに支持され、注目を集めている成分です。

(3)アンチ・ドーピングプログラム「インフォームドスポーツ」認証製品

スポーツ界のプロフェッショナル達にこそ使ってほしいという思いから、アスリートを守るための世界最大のアンチ・ドーピングプログラム「インフォームドスポーツ」の認証も取得しています。

(4)運動時のテンションを高める、新パッケージ

従来のボトルタイプから、スポーツ時の持ち運びに便利な、アルミパウチに変更。

シンボルカラーの赤はそのままに、よりテンションの上がるデザインに生まれ変わりました。

新たなブランドのシンボルとして、ペガサスのアイコンを採用。

空を飛び続けるペガサスは、カルノシンを多く含む馬と鳥の特徴をあわせもつ、ブランドの象徴的存在です。

カルノパワーとともに躍動してもらいたい。

そんな想いが込められています。

※内容物のカプセル・容量・成分・価格等の変更はございません。

