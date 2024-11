韓国語を追加！bridge「AI-LAFL」

bridgeは、AIによる外国語学習アプリ【AI-LAFL】の学習言語として韓国語を追加しました。

bridge「AI-LAFL」

■追加サービスのポイント

英語のみならず韓国語も学ぶことで、新しい世界が広がります。

韓国旅行での会話や現地の人とのふれあいがもっと楽しくなり、韓国語への関心がますます高まります。

韓国語の学習を通じてドラマや音楽、文化が身近に感じられるようになるので、新しい発見と出逢いがたくさん待っています。

■アプリの特徴

【AI-LAFL】は、AI技術を駆使し画像・音声・テキストを通じて学習者の感覚をフル活用した多角的な学習体験を提供しています。

このアプリはインストール不要・完全無料で、子どもから大人まで誰でも簡単にネイティブな外国語を学ぶことができます。

【AI-LAFL】の5つの機能

(1) AIを活用した例文がイメージ出来る画像提供

AIを活用した例文とイメージ画像を表示して、言葉の意味やニュアンスを直感的に理解できるようサポートします。

(2) 音声認識機能によりネイティブな外国語が身につく

音声認識機能を活用して、ネイティブな発音を聞きながら発音練習ができるため自然な語学力が身につきます。

(3) 常に新しい教材で飽きない学び

AIを活用しつつ自分が勉強したいテーマで学習コンテンツの生成も可能。

そのため常に最新の教材で学びたいコンテンツを選択して学習ができます。

これにより飽きず興味を持って外国語の学習が可能です。

(4) コストなしで高品質な教育の機会

【AI-LAFL】は完全無料でインストールも不要です。

教育費の心配をすることなく、どこからでもアクセスして自由に質の高い学習環境で学べます。

(5) 自分の好みで勉強が出来る

音声のスピードを自分にあった速さに調整できます。

その他に音声も選ぶことができ、外国語学習最後のページでは学んだフレーズをダウンロードしテキストで保存もできます。

