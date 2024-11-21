尹晶煥監督は最優秀監督の候補に！韓国Kリーグ、2024年シーズン年間表彰の最終候補を発表

韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は11月18日、Kリーグ個人賞候補選定委員会（以下、委員会）を開き、2024年シーズンのKリーグ1、Kリーグ2のMVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞、ベストイレブンの候補を各部門3倍の数で選定した。

【写真】韓国Kリーグの美女チアガール

委員会は連盟の技術委員会（TSG）構成委員、取材記者、解説委員など、今季Kリーグの現場で多くの試合を見守った専門家で構成されている。

委員会では各クラブが提出した部門別候補リストを基に、記録指標と活躍ぶりを考慮して候補選定作業を終えた。

最優秀監督賞、最優秀選手賞、MVP、ヤングプレーヤー賞は各1人ずつ、ベストイレブンはGK1人、DF4人、MF4人、FW2人が表彰される。ベストイレブンのDFとMFはポジションを「左」「右」「中央」と区分し、表彰者を決定する。

選定された候補を対象に、11月20日から各クラブの監督（30％）及びキャプテン（30％）、メディア（40％）が投票を行い、最終受賞者を決定する。

最終受賞者は、11月29日にソウル弘恩洞（ホンウンドン）のスイスグランドホテルで行われる「HANA 1Q（ハナワンキュー）Kリーグ 2024大賞授賞式」で発表される。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）左からジェシー・リンガード、ユン・ジョンファン監督、チョ・ヒョヌ

―MVP候補（3人）

アンデルソン・オリベイラ（水原FC）

ヤン・ミンヒョク（江原FC）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）

―ヤングプレーヤー賞候補（3人）

ヤン・ミンヒョク（江原FC）

ファン・ジェウォン（大邱FC）

ホン・ユンサン（浦項スティーラーズ）

―監督賞候補（3人）

キム・パンゴン（蔚山HD FC）

ユン・ジョンファン（江原FC）

チョン・ジョンヨン（金泉尚武）

―ベストイレブン候補

△GK（3人）

キム・ジュンホン（全北現代モータース）

イ・チャングン（大田ハナシチズン）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）

△左DF（3人）

ヴァンデルソン（浦項スティーラーズ）

イ・ギヒョク（江原FC）

イ・ミョンジェ（蔚山HD FC）

△中央DF（6人）

カン・トゥジ（江原FC）

キム・ギヒ（蔚山HD FC）

キム・ヨンビン（江原FC）

パク・スンウク（金泉尚武）

ヤザン・アル・アラブ（FCソウル）

チョン・ミングァン（浦項スティーラーズ）

△右DF（3人）

チェ・ジュン（FCソウル）

ファン・ムンギ（江原FC）

ファン・ジェウォン（大邱FC）

△左MF（3人）

グスタフ・ルドヴィグソン（蔚山HD FC）

アンデルソン・オリベイラ（水原FC）

ホン・ユンサン（浦項スティーラーズ）

△中央MF（6人）

コ・スンボム（蔚山HD FC）

キム・ボンス（金泉尚武）

セシーニャ（大邱FC）

オーベルダン（浦項スティーラーズ）

イタロ（済州ユナイテッド）

チョン・ホヨン（光州FC）

△右MF（3人）

ヤン・ミンヒョク（江原FC）

チョン・スンウォン（水原FC）

チョン・ジェヒ（浦項スティーラーズ）

△FW（8人）

ジェシー・リンガード（FCソウル）

ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）

イ・ドンギョン（金泉尚武）

イ・サンホン（江原FC）

スタニスラフ・イリュチェンコ（FCソウル）

チュ・ミンギュ（蔚山HD FC）

Kリーグ2年間表彰 最終候補

―MVP候補（3人）

マテウス（FC安養）

モタ（天安シティFC）

ジュニーニョ（忠南牙山FC）

―ヤングプレーヤー賞候補（3人）

キム・ジョンヒョン（忠北清州FC）

ユン・ジェソク（全南ドラゴンズ）

チェ・ヒョヌ（FC安養）

―監督賞候補（3人）

キム・ドギュン（ソウルイーランドFC）

キム・ヒョンソク（忠南牙山FC）

ユ・ビョンフン（FC安養）

―ベストイレブン候補

△GK（3人）

キム・ダソル（FC安養）

ソン・ジョンヒョン（金浦FC）

シン・ソンフン（忠南牙山FC）

△左DF（3人）

カン・ジュンヒョク（忠南牙山FC）

キム・ドンジン（FC安養）

パク・ミンソ（ソウルイーランドFC）

△中央DF（6人）

オスマル（ソウルイーランドFC）

イ・ウンボム（忠南牙山FC）

イ・チャンヨン（FC安養）

イ・ハンド（釜山アイパーク）

チョ・ユンソン（水原三星ブルーウィングス）

ファン・ギウク（忠南牙山FC）

△右DF（3人）

キム・ミョンスン（忠北清州FC）

イ・テヒ（FC安養）

イ・ハクミン（忠南牙山FC）

△左MF（3人）

カン・ミンギュ（忠南牙山FC）

ブルーノ・シルバ（ソウルイーランドFC）

ルイス・ミナ（金浦FC）

△中央MF（6人）

キム・ジョンヒョン（FC安養）

キム・ジョンソク（忠南牙山FC）

ブルーノ・ラマス（釜山アイパーク）

バルディビア（全南ドラゴンズ）

イム・ミンヒョク（釜山アイパーク）

ホン・ウォンジン（水原三星ブルーウィングス）

△右MF（3人）

ロドリゴ・バッサーニ（富川FC 1995）

ピョン・ギョンジュン（ソウルイーランドFC）

ジュニーニョ（忠南牙山FC）

△FW（6人）

キム・ジョンミン（全南ドラゴンズ）

マテウス（FC安養）

モタ（天安シティFC）

フェイサル・ムリッチ（水原三星ブルーウィングス）

バチャナ・アラブリ（慶南FC）

レオナルド・ルイス（城南FC）

（文＝ピッチコミュニケーションズ）