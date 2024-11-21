尹晶煥監督は最優秀監督の候補に！韓国Kリーグ、2024年シーズン年間表彰の最終候補を発表
韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は11月18日、Kリーグ個人賞候補選定委員会（以下、委員会）を開き、2024年シーズンのKリーグ1、Kリーグ2のMVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞、ベストイレブンの候補を各部門3倍の数で選定した。
委員会は連盟の技術委員会（TSG）構成委員、取材記者、解説委員など、今季Kリーグの現場で多くの試合を見守った専門家で構成されている。
委員会では各クラブが提出した部門別候補リストを基に、記録指標と活躍ぶりを考慮して候補選定作業を終えた。
最優秀監督賞、最優秀選手賞、MVP、ヤングプレーヤー賞は各1人ずつ、ベストイレブンはGK1人、DF4人、MF4人、FW2人が表彰される。ベストイレブンのDFとMFはポジションを「左」「右」「中央」と区分し、表彰者を決定する。
選定された候補を対象に、11月20日から各クラブの監督（30％）及びキャプテン（30％）、メディア（40％）が投票を行い、最終受賞者を決定する。
最終受賞者は、11月29日にソウル弘恩洞（ホンウンドン）のスイスグランドホテルで行われる「HANA 1Q（ハナワンキュー）Kリーグ 2024大賞授賞式」で発表される。Kリーグ1年間表彰 最終候補
―MVP候補（3人）
アンデルソン・オリベイラ（水原FC）
ヤン・ミンヒョク（江原FC）
チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）
―ヤングプレーヤー賞候補（3人）
ヤン・ミンヒョク（江原FC）
ファン・ジェウォン（大邱FC）
ホン・ユンサン（浦項スティーラーズ）
―監督賞候補（3人）
キム・パンゴン（蔚山HD FC）
ユン・ジョンファン（江原FC）
チョン・ジョンヨン（金泉尚武）
―ベストイレブン候補
△GK（3人）
キム・ジュンホン（全北現代モータース）
イ・チャングン（大田ハナシチズン）
チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）
△左DF（3人）
ヴァンデルソン（浦項スティーラーズ）
イ・ギヒョク（江原FC）
イ・ミョンジェ（蔚山HD FC）
△中央DF（6人）
カン・トゥジ（江原FC）
キム・ギヒ（蔚山HD FC）
キム・ヨンビン（江原FC）
パク・スンウク（金泉尚武）
ヤザン・アル・アラブ（FCソウル）
チョン・ミングァン（浦項スティーラーズ）
△右DF（3人）
チェ・ジュン（FCソウル）
ファン・ムンギ（江原FC）
ファン・ジェウォン（大邱FC）
△左MF（3人）
グスタフ・ルドヴィグソン（蔚山HD FC）
アンデルソン・オリベイラ（水原FC）
ホン・ユンサン（浦項スティーラーズ）
△中央MF（6人）
コ・スンボム（蔚山HD FC）
キム・ボンス（金泉尚武）
セシーニャ（大邱FC）
オーベルダン（浦項スティーラーズ）
イタロ（済州ユナイテッド）
チョン・ホヨン（光州FC）
△右MF（3人）
ヤン・ミンヒョク（江原FC）
チョン・スンウォン（水原FC）
チョン・ジェヒ（浦項スティーラーズ）
△FW（8人）
ジェシー・リンガード（FCソウル）
ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）
イ・ドンギョン（金泉尚武）
イ・サンホン（江原FC）
スタニスラフ・イリュチェンコ（FCソウル）
チュ・ミンギュ（蔚山HD FC）Kリーグ2年間表彰 最終候補
―MVP候補（3人）
マテウス（FC安養）
モタ（天安シティFC）
ジュニーニョ（忠南牙山FC）
―ヤングプレーヤー賞候補（3人）
キム・ジョンヒョン（忠北清州FC）
ユン・ジェソク（全南ドラゴンズ）
チェ・ヒョヌ（FC安養）
―監督賞候補（3人）
キム・ドギュン（ソウルイーランドFC）
キム・ヒョンソク（忠南牙山FC）
ユ・ビョンフン（FC安養）
―ベストイレブン候補
△GK（3人）
キム・ダソル（FC安養）
ソン・ジョンヒョン（金浦FC）
シン・ソンフン（忠南牙山FC）
△左DF（3人）
カン・ジュンヒョク（忠南牙山FC）
キム・ドンジン（FC安養）
パク・ミンソ（ソウルイーランドFC）
△中央DF（6人）
オスマル（ソウルイーランドFC）
イ・ウンボム（忠南牙山FC）
イ・チャンヨン（FC安養）
イ・ハンド（釜山アイパーク）
チョ・ユンソン（水原三星ブルーウィングス）
ファン・ギウク（忠南牙山FC）
△右DF（3人）
キム・ミョンスン（忠北清州FC）
イ・テヒ（FC安養）
イ・ハクミン（忠南牙山FC）
△左MF（3人）
カン・ミンギュ（忠南牙山FC）
ブルーノ・シルバ（ソウルイーランドFC）
ルイス・ミナ（金浦FC）
△中央MF（6人）
キム・ジョンヒョン（FC安養）
キム・ジョンソク（忠南牙山FC）
ブルーノ・ラマス（釜山アイパーク）
バルディビア（全南ドラゴンズ）
イム・ミンヒョク（釜山アイパーク）
ホン・ウォンジン（水原三星ブルーウィングス）
△右MF（3人）
ロドリゴ・バッサーニ（富川FC 1995）
ピョン・ギョンジュン（ソウルイーランドFC）
ジュニーニョ（忠南牙山FC）
△FW（6人）
キム・ジョンミン（全南ドラゴンズ）
マテウス（FC安養）
モタ（天安シティFC）
フェイサル・ムリッチ（水原三星ブルーウィングス）
バチャナ・アラブリ（慶南FC）
レオナルド・ルイス（城南FC）
（文＝ピッチコミュニケーションズ）