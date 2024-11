「APT.」の世界初披露決定！ROSÉ（BLACKPINK）×ブルーノ・マーズ『MAMA』に出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「APT.」のパフォーマンスが見れるのは、11月22日!

ブルーノ・マーズ×BLACKPINK ROSE(ロゼ/Eはアキュート・アクセント付きが正式表記)が、『2024 MAMA AWARDS』で「APT.」を世界初パフォーマンスすることが決定した。

ブルーノ・マーズとROSEのステージは、11月22日に京セラドーム大阪で開催されるCHAPTER1で見ることができる。

全世界のK-POPファンの注目を集めてきたK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』が、日本時間11月22日(アメリカ現地時間21日)にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター開幕。その熱気を引き継いで同日22日と23日に日本の京セラドーム大阪でリレーで行われる『2024 MAMA AWARDS』への期待も日に日に高まっているなか、ブルーノ・マーズとROSEがラインナップに名を連ね、関心を集めている。

世界的なポップスターであるブルーノ・マーズは「Just the Way You Are」「Marry You」「Uptown Funk」「That’s What I Like」など、タイトルだけでも口ずさみたくなるような数々のヒット曲を生み出したアーティストで、シンガーソングライター兼プロデューサーとしても活発な活動を続けている。

K-POPを超え、グローバルアーティストとしての地位を確立したROSEは、ソロアーティストとしての活動でもSpotifyチャート制覇はもちろん、K-POP女性ソロアーティスト1億ストリーミング最速突破など、目覚ましい記録を積み重ねている。12月6日にリリースされる全曲作詞・作曲に参加した初のフルアルバム『rosie』では、より素直かつ内面的な自分自身の物語を伝えることが期待されている。

そんななか、両者はROSEの正式カムバックを控えて発売された先行公開シングル「APT.」を共に発表。韓国国内音源チャートの最上位はもちろん、アメリカBillboardチャートとイギリスOfficialシングルチャートなどグローバルチャートまで席巻し、突風を巻き起こしている。ふたりは「APT.」でMnet『M COUNTDOWN』1位を獲得したあと、SNSを通じてファンに向けて感謝の気持ちと喜びを表現した。

『2024 MAMA AWARDS』は、日本時間基準で11月22日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、11月22日・23日に日本の京セラドーム大阪で開催され、アメリカから日本に繋がるリレー配信を通じてオフラインを越えて全世界に生中継される予定。MnetだけでなくYouTubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TVなどを通じて全世界に生中継される予定で、日本では、CS放送Mnetと動画配信サービスMnet Smart+および、Pontaパスにて放送・配信を予定している。

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

リリース情報

2024.10.18 ON SALE

ROSE&ブルーノ・マーズ

DIGITAL SINGLE「APT.」

2024.12.06 ON SALE

ROSE

DIGITAL ALBUM『rosie』

番組情報

『2024 MAMA AWARDS』

放送:CS放送Mnet Japan

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」

<放送日時(予定)>

11/22(金)

アメリカ・ドルビー・シアター

授賞式:12:00~(予定)

大阪・京セラドーム大阪

レッドカーペット:16:00~(予定)

授賞式:18:00~(予定)

11/23(土)

大阪・京セラドーム大阪

レッドカーペット:13:00~(予定)

授賞式:15:00~(予定)

※アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターのレッドカーペットはCS放送Mnetでの放送予定はなし

※アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターのレッドカーペット以外はすべて有料加入(CS放送Mnetおよび動画配信サービスMnet Smart+)が必須

※Mnet Japan日本語字幕つきにて放送予定

※放送配信日時・内容が都合により予告なく変更になる場合あり

『2024 MAMA AWARDS』番組サイト

https://mnetjp.com/mama/2024/

ROSE OFFICIAL SITE

https://www.rosesarerosie.com/