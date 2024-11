弘前ねぷたとお囃子が浅草寺周辺を巡行！第12回弘前ねぷた浅草まつり観光プロモーション

弘前観光プロモーション実行委員会では、青森県弘前市の大規模な観光物産キャンペーンを行い、誘客を図るため、東京都浅草において2024年11月22日から11月24日まで、弘前ねぷたの運行や展示、物産販売などを行います。

第12回弘前ねぷた浅草まつり観光プロモーション

開催日時:2024年11月22日(金)〜11月24日(日)

開催場所:ユニクロ浅草店前広場

内容 :弘前ねぷたの運行・展示、ねぷた囃子演奏、弘前りんごを含む特産品販売

■イベントスケジュール

・物産展

弘前銘菓や、りんご生果等の販売を行います。

日時:2024年11月22日(金)〜11月24日(日)

11時00分〜18時00分

会場:ユニクロ浅草店 正面エントランス前

・ねぷた運行

弘前ねぷたとお囃子が浅草寺周辺を巡行します。

日時:2024年11月23日(土)〜11月24日(日)

13時30分 ミニ巡行スタート

ルート:ユニクロ浅草店前広場→西参道商店街→浅草寺淡路堂→

奥山おまいりまち商店街→ユニクロ浅草店前広場

17時00分 商店街巡行スタート

ルート:ユニクロ浅草店前広場→西参道商店街→浅草寺境内→

奥山おまいりまち商店街→ひさご通り→六区ブロードウエイ→

新仲見世通り→オレンジ通り→雷門通り→観音通り・メトロ通り→

仲見世商店街→浅草公会堂→ユニクロ浅草店前広場

会場:浅草寺周辺

ミニ巡行ルート

商店街巡行ルート

第12回弘前ねぷた浅草まつりバナー

