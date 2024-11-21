弘前ねぷたとお囃子が浅草寺周辺を巡行！第12回弘前ねぷた浅草まつり観光プロモーション
弘前観光プロモーション実行委員会では、青森県弘前市の大規模な観光物産キャンペーンを行い、誘客を図るため、東京都浅草において2024年11月22日から11月24日まで、弘前ねぷたの運行や展示、物産販売などを行います。
第12回弘前ねぷた浅草まつり観光プロモーション
開催日時：2024年11月22日(金)〜11月24日(日)
開催場所：ユニクロ浅草店前広場
内容 ：弘前ねぷたの運行・展示、ねぷた囃子演奏、弘前りんごを含む特産品販売
■イベントスケジュール
・物産展
弘前銘菓や、りんご生果等の販売を行います。
日時：2024年11月22日(金)〜11月24日(日)
11時00分〜18時00分
会場：ユニクロ浅草店 正面エントランス前
・ねぷた運行
弘前ねぷたとお囃子が浅草寺周辺を巡行します。
日時：2024年11月23日(土)〜11月24日(日)
13時30分 ミニ巡行スタート
ルート：ユニクロ浅草店前広場→西参道商店街→浅草寺淡路堂→
奥山おまいりまち商店街→ユニクロ浅草店前広場
17時00分 商店街巡行スタート
ルート：ユニクロ浅草店前広場→西参道商店街→浅草寺境内→
奥山おまいりまち商店街→ひさご通り→六区ブロードウエイ→
新仲見世通り→オレンジ通り→雷門通り→観音通り・メトロ通り→
仲見世商店街→浅草公会堂→ユニクロ浅草店前広場
会場：浅草寺周辺
ミニ巡行ルート
商店街巡行ルート
第12回弘前ねぷた浅草まつりバナー
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