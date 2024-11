微生物の力を活用！ユニトライク「バイオランドリー」

ユニトライクは、微生物の力を活用した水再生浄水器ユニット型ウォーターチェンジャー(R)「バイオランドリー」が、令和6年度新潟県知事表彰技術賞を受賞したことを発表。

ユニトライク「バイオランドリー」

ユニトライクは、微生物の力を活用した水再生浄水器ユニット型ウォーターチェンジャー(R)「バイオランドリー」が、令和6年度新潟県知事表彰技術賞を受賞したことを発表。

花角知事と代表の村上(左)

表彰式の様子

■令和6年度新潟県知事表彰技術賞の概要

新潟県の経済、社会、文化の発展等に大きな功績のあった方々を表彰します。

県政功労者、技術賞、一般功労者の3部門に分かれており、技術賞は、産業の振興や県民福祉の向上に寄与する発明・発見等の技術開発を行った団体が1社表彰されます。

■バイオランドリーの特徴

バイオランドリーは、微生物の力で浴槽水レベルに水を浄化できる水再生浄水器です。

軽量で移動も容易、屋外使用も可能、生活用水をリサイクルしながら使用出来ます。

30分程度の循環で浴槽水レベルに浄化が可能。

シンプルかつ省エネ設備で搬送可能なソーラーパネル程度のエネルギーで稼働出来ます。

メンテナンス不要で、生物処理のため濾過材などのゴミも出ないSDGsに配慮した製品です。

被災地設置状況(屋外)

被災地設置状況(屋内)

工事現場の活用

工事現場での活用(ソーラーパネル併用)

