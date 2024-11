タンシチューなど全部で１０種類以上！牛匠かぐら「ミートデリフェス」

フレイバー・プラザは、精肉店「牛匠かぐら松井山手店」の6周年を記念して、2024年11月30日にミートデリフェスを開始します。

牛匠かぐら「ミートデリフェス」

フレイバー・プラザは、精肉店「牛匠かぐら松井山手店」の6周年を記念して、2024年11月30日にミートデリフェスを開始。

【和牛を食するミートデリが開催】

地域の方々を含むたくさんの方に、和牛を食して楽しんでフェスにできるよう、多く精肉、ミートデリ、フードメニューを取り揃えたイベントです。

焼肉バーガーやかぐらのしゅうまい、タンシチューなど全部で十数種類を超える精肉やフードメニューを用意した地域最大級の肉の祭典を開催します。

日程:2024年11月30日(土) 11:00〜17:00(日没終了)

会場:BRANCH松井山手(京都府京田辺市山手中央3-2)

JR学研都市線 松井山手駅 徒歩3分

商品名:和牛焼肉バーガー

価格 :税込 730円

商品名:和牛ローストビーフ

価格 :税込 1,058円

■11/29-12/1の期間中は“いい肉の日”セールも開催

同期間に松井山手店の6周年セールも実施します。

日替わり特売商品の販売もあります。

アプリ会員様限定の特売品販売も実施します。

