櫻坂46が、きょう21日に公開された『Xperia 1 VI』の新WEB CM『100% Memories of Light』に出演する。田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・守屋麗奈・山崎天(崎=たつさき)・谷口愛季・的野美青・山下瞳月の8人とタッグを組み、『Xperia 1 VI』の画面が放つ光だけで3Dの桜を描く『3Dライトペインティング』に挑戦した。メンバーが暗闇の中で画面を発光させた『Xperia 1 VI』を手に持ち、10thシングル「I want tomorrow to come」にのせてパフォーマンスをすると、複数台のカメラがとらえた光が映像上で重なり、3Dの大きな桜の木が描かれていく。総制作時間は2日間にわたる40時間超え。

シリーズ最長のバッテリー持ちを実現した『Xperia 1 VI』の再充電なしで、ディスプレイが点灯し続けたまま撮影し切った。撮影を終えた森田は「こんなにたくさんのカメラに囲まれて撮影するのは、多分最初で最後かなと思うくらいの数がありました。その中で「1ミリも動かないでね!」と言われたので、動かないようにするのが大変でした」と振り返った。また、制作過程に密着した「Behind the Scenes」映像も、同日より公開。真剣に取り組むメンバーの表情や『Xperia 1 VI』で自撮りを楽しむ姿など、撮影現場のリアルな様子を見ることができる。