ソロアーティストとして活動を広げる香取慎吾が、11月27日に約2年7ヶ月ぶりとなる3rd ALBUM『Circus Funk』を配信リリースする。同アルバムに収録される全11曲の楽曲情報と、12月3日、4日(水)の2日間、「国立代々木競技場 第一体育館」で開催される初のアリーナでのフェス「“Circus Funk” Festival」の全出演者が発表された。11月27日に配信リリースされる3rd ALBUM『Circus Funk』には、既に先行配信シングルとしてリリースされている「Circus Funk(feat. Chevon)」「TATTOO(feat. 中森明菜)」の2曲に加え、「COLOR BARS(feat. SHOW-GO)」「SURVIVE(feat. LEO from ALI)」「愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜(feat. Night Tempo)」「Full Moon(feat. 村田陽一)」「UNERI KUNERI(feat. Kroi)」「カツカレー(feat. 在日ファンク)」「一億人の恋人(feat. 乃紫)」「夢々Ticket(feat. 緑黄色社会)」「Not Too Good Not Too Bad(feat. Yaffle)」という全楽曲に超豪華ゲストを迎えた、11曲が収録される。

香取慎吾は、「この様に今回、オファーさせていただいた皆さんが即OK、アルバムに参加してくださいました。緑黄色社会さんは、以前番組でご一緒したのがきっかけとなり、すごく明るくてファンの方が喜んでくださりそうな曲をつくってくれました。乃紫さんは、打合せをして次の段階でできたものが最終形となり、若い方なのにすごい、と思いました。」とコメントしている。また12月3日、4日の2日間、「国立代々木競技場 第一体育館」で開催される初のアリーナでのフェス「“Circus Funk” Festival」には、SHOW-GO、LEO from ALI(3日のみ)、Chevon、Night Tempo、村田陽一、Kroi(4日のみ)、在日ファンク(3日のみ)、SOIL&"PIMP"SESSIONS、乃紫が出演する事が発表された。チケットの一般販売は、11月23日午前10時から開始される。