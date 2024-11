ONE Nʼ ONLY主演映画『BATTLE KING!! 』新キャスト＆メインビジュアル＆本予告映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■主題歌はONE N’ ONLYの新曲「Map of The Mind」に決定!

2025年に2作連続で公開される映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』から、新キャスト4名と、<序奏><終奏>それぞれのメインビジュアル、そして衝撃の本予告が一挙解禁された。

また、主題歌はONE N’ ONLYの新曲「Map of The Mind」に決定し、今回の本予告で初披露となる。さらに、場面写真6点と新キャストからのコメントも到着した。

2023年3月に劇場公開された映画『バトルキング!!-We’ll rise again-』は、ただ喧嘩ばかりしているだけのヤンキーだった主人公の源二郎が、「仲間」と「ダンス」に出会い、仲間と共に夢に向かって駆け上がっていく青春物語。EBiDANメンバーが総勢16名出演し、ファンの間でも話題となった。

そんな『バトルキング!!』の続編として、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』が<序奏>2025年2月14日、 <終奏>3月14日に2作連続で公開する。

主演は引き続き、ONE N’ ONLYの山下永玖・高尾颯斗・草川直弥・上村謙信・関哲汰・沢村玲の6名。さらに、BUDDiiSからは小川史記・高尾楓弥・野瀬勇馬・大槻拓也・森愁斗が、原因は自分にある。から武藤潤、M!LKから曽野舜太が出演。前作に続き、テイ龍進、原史奈の出演も決まっている。

■Jackpozの運命を揺さぶる4人の新キャラクターを演じるのは、西山潤・簡秀吉・小南光司・汐谷友希!

今回Jackpoz(ONE N’ ONLYの6人が演じるダンスボーカルグループ)の前にあらたに現れる、「最強」のキャラクターを演じる4人のキャストが解禁となった。

山縣虎太郎(演・森愁斗)の妹で、虎太郎よりも喧嘩が強い山縣楓麟(やまがたかりん)を演じるのは、湖池屋「プライドポテト」(2020年)や大塚製薬「ポカリスエット」(2020年)のCMに起用され話題となり、2022年からは女性7人組ダンスボーカルグループMISS MERCYとしても活躍している汐谷友希。

さらに、最恐最悪と恐れられ、虎太郎も怯える兄・山縣朱雀(やまがたすざく)を演じるのは、テレビ朝日系ドラマ・映画『仮面ライダーギーツ』で主人公役に抜擢され、現在放送中のフジテレビドラマ『わたしの宝物』(2024年)や映画・配信ドラマ『推しの子』(2024年)の公開も控える簡秀吉。

山縣朱雀の仲間で、ミステリアスだが最強のキックを持つ浅井静空(あさいしずく)を演じるのは、舞台『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』で注目を集め、ミュージカル『コードギアス 反逆のルルーシュ』では主演を務めるなど数々の作品に出演し、最近では舞台『東京リベンジャーズ ―天竺編―』(2024年)で灰谷蘭役を演じた小南光司。

そして、虎太郎をも圧倒する最強の男・柴田風磨(しばたふうま)は、映画『20世紀少年』シリーズで主人公の幼少期役に抜擢され、以降TBS日曜劇場『ドラゴン桜』(2021年)やTBS日曜劇場『VIVANT』(2023年)、NHK大河ドラマ『どうする家康』(2023年)や、TBSテレビドラマ『笑うマトリョーシカ』(2024年)など数々の話題作に出演し、ABCテレビドラマ『こういうのがいい』(2023年)では主演を務めた西山潤が演じる。

本作から登場する4人の個性的なキャラクターが、Jackpozや龍之介、そして虎太郎の運命を変えていくことになる。

■衝撃の本予告解禁!

このたび、本作の全容が明らかとなる衝撃の本予告映像が解禁。主人公の源二郎(山下永玖)らの弟分・龍之介(高尾楓弥)の「源ニ郎、俺はお前を許さない。」という衝撃的な一言から始まる。

場面は切り替わり、 ONE N’ ONLYの6人(山下永玖・高尾颯斗・草川直弥・上村謙信・関哲汰・沢村玲)が演じるダンスボーカルグループ「Jackpoz」は2年前に高い校バトルキング獲得後、今度は世界を目指して走り出していた。そんななか、前作で警察に連れて行かれ、2年間少年院にいた弟の龍之介を迎えにいく愛之助(高尾颯斗)。「おかえり、龍之介」という愛之助の優しい声が特報でも話題になっていた。

みんなの元に戻ってきた龍之介は「一緒にダンスをやろう」と迎え入れる源二郎たちの変化に戸惑いつつも笑顔で応える。そして再び宿敵・山縣虎太郎(森愁斗)らが現れるが、さらなる強敵となるファイトクラブ「KNOCK OUT」の柴田(西山潤)と浅井(小南光司)がJackpozに牙を剥き始める。龍之介は自分たちが襲われても「夢のためにもう喧嘩はしない」と仇撃ちに行ってくれないJackpozのメンバーに孤独と不信感を抱き、徐々に柴田・浅井の甘い言葉に引き込まれていく。そしてついに、「俺、抜けるわ」と源ニ郎に告げ、闇に堕ちていく…。

源二郎と愛之助が、柴田や虎太郎、そして怒りに支配され、変わり果てた龍之介と対峙するシーンも描かれており、目が離せない展開となっている。

仲間との<夢>を叶える為に交わした「喧嘩はしない」という約束。大事な<仲間>を守る為に源二郎たちが選ぶ道とは…。

さらに、前作の主題歌「We’ll rise again」に続き、主演のONE N’ ONLYが主題歌を担当、新曲「Map of The Mind」が初公開となった。本作のサブタイトルにもなっているこの楽曲が劇中でどのように使用されるのかにも注目だ。

■序奏・終奏それぞれのメインビジュアル解禁!

前編<序奏>と後編<終奏>のメインビジュアルが同時解禁。Jackpozの源二郎(山下永玖)・愛之助(高尾颯斗)・甲斐(草川直弥)・鞍馬(上村謙信)・真田(関哲汰)・早乙女(沢村玲)、龍之介(高尾楓弥)、南部(小川史記)、伊達(武藤潤)や、山縣一派の虎太郎(森愁斗)・木下(野瀬勇馬)・秋山(大槻拓也)、本作から登場する朱雀(簡秀吉)・浅井(小南光司)・柴田(西山潤)が集結。

<序奏>では、「これが、俺たちの選んだ道だ。」というコピーとともに、「希望」に満ちた表情と、そうでない表情を浮かべるものたちが、<終奏>では、「諦めない、夢も仲間も」というコピーとともに、それぞれが「覚悟」を決めた表情が映し出されている。

また、11月21日10時から、ムビチケ前売券(オンライン)も発売開始。キャンペーンなど、詳細は映画サイトをチェックしよう。今後、他の券種についても随時発表される予定だ。

■あらたな場面写真6点解禁!

さらに、あらたな場面写真6点も解禁となった。「ダンスで世界のてっぺんをとる」という夢に向けて走り出したJackpoz。2年ぶりに仲間の元に帰ってきたものの、馴染めずに揺れ動く龍之介。そんな彼らの前に現れるあらたな「強敵」朱雀・浅井・柴田。そして、楓麟が明かす兄・虎太郎の過去とは…。「夢」と「仲間」。源二郎が向かう先は…。

映画情報

映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』

<序奏>2025年2月14日(金)公開

<終奏>2025年3月14日(金)公開

監督・脚本:瀧川元気

キャスト:ONE N’ ONLY / 山下永玖 高尾颯斗 草川直弥 上村謙信 関哲汰 沢村玲

小川史記 高尾楓弥 野瀬勇馬 大槻拓也 森愁斗

武藤潤 曽野舜 汐谷友希 簡秀吉 小南光司 西山潤 / テイ龍進 / 原史奈

配給・宣伝:S・D・P

(C)映画「BATTLE KING!! Map of The Mind」製作委員会

『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』作品サイト

https://battleking-movie.com