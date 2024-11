◆西山潤・簡秀吉ら新キャスト発表

【モデルプレス=2024/11/21】ONE N’ ONLYが主演を務める映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』(前編「序奏」2025年2月14日/後編「終奏」2025年3月14日公開)より、新キャスト・本予告・メインビジュアルが解禁。主題歌は、ONE N’ ONLYの「Map of The Mind」に決定した。今回Jackpoz(ONE N’ ONLYの6人が演じるダンスボーカルグループ)の前に新たに現れる、「最強」のキャラクターを演じる4人のキャストが解禁。山縣虎太郎(演・森愁斗)の妹で、虎太郎よりも喧嘩が強い「山縣楓麟(やまがたかりん)」を演じるのは、湖池屋「プライドポテト」(2020年)や大塚製薬「ポカリスエット」(2020年)のCMに起用され話題となり、2022年からは女性7人組ダンスボーカルグループ・MISS MERCYとしても活躍している汐谷友希。さらに、最恐最悪と恐れられ、虎太郎も怯える兄「山縣朱雀(やまがたすざく)」を演じるのは、テレビ朝日系ドラマ・映画「仮面ライダーギーツ」で主人公役に抜擢され、現在放送中のフジテレビドラマ「わたしの宝物」(2024年)や映画・配信ドラマ『推しの子』(2024年)の公開も控える簡秀吉。

◆「BATTLE KING!!」ストーリーの全容明らかに

◆序奏&終奏メインビジュアル同時解禁

◆ONE N’ ONLY主演「BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-」

◆柴田風磨/西山潤コメント

◆山縣朱雀/簡秀吉コメント

◆浅井静空/小南光司コメント

◆山縣楓麟/汐谷友希(MISS MERCY)コメント

山縣朱雀の仲間で、ミステリアスだが最強のキックを持つ「浅井静空(あさいしずく)」を演じるのは、舞台「あんさんぶるスターズ!オン・ステージ」で注目を集め、ミュージカル「コードギアス 反逆のルルーシュ」では主演を務めるなど数々の作品に出演し、最近では舞台「東京リベンジャーズ ―天竺編―」(2024年)で灰⾕蘭役を演じた小南光司。そして、虎太郎をも圧倒する最強の男「柴田風磨(しばたふうま)」は、映画『20世紀少年』シリーズで主⼈公の幼少期役に抜擢され、以降TBS⽇曜劇場「ドラゴン桜」(2021年)やTBS⽇曜劇場「VIVANT」(2023年)、NHK⼤河ドラマ「どうする家康」(2023年)や、TBSテレビドラマ「笑うマトリョーシカ」(2024年)など数々の話題作に出演し、ABCテレビドラマ「こういうのがいい」(2023年)では主演を務めた西山潤が演じる。本作から登場する4人の個性的なキャラクターが、Jackpozや龍之介(高尾楓弥)、そして虎太郎の運命を変えていくことになる。主人公の源二郎(山下永玖)らの弟分・龍之介(高尾楓弥)の「源二郎、俺はお前を許さない。」という衝撃的な一言から始まる。場面は切り替わり、ONE N’ ONLYの6人(山下永玖・高尾颯斗・草川直弥・上村謙信・関哲汰・沢村玲)が演じるダンスボーカルグループ「Jackpoz」は2年前に高校バトルキング獲得後、今度は世界を目指して走り出していた。そんな中、前作で警察に連れて行かれ、2年間少年院にいた弟の龍之介を迎えにいく愛之助(高尾颯斗)。「おかえり、龍之介」という愛之助の優しい声が特報でも話題になっていた。みんなの元に戻ってきた龍之介は「一緒にダンスをやろう」と迎え入れる源二郎たちの変化に戸惑いつつも笑顔で応える。そして再び宿敵・山縣虎太郎(森愁斗)らが現れるが、更なる強敵となるファイトクラブ「KNOCK OUT」の柴田(西山潤)と浅井(小南光司)がJackpozに牙を剥き始める。龍之介は自分たちが襲われても「夢のためにもう喧嘩はしない」と仇撃ちに行ってくれないJackpozのメンバーに孤独と不信感を抱き、徐々に柴田・浅井の甘い言葉に引き込まれていく。そしてついに、「俺、抜けるわ」と源二郎に告げ、闇に堕ちていく。源二郎と愛之助が、柴田や虎太郎、そして怒りに支配され、変わり果てた龍之介と対峙するシーンも描かれており、目が離せない展開となっている。仲間との“夢”を叶える為に交わした「喧嘩はしない」という約束。大事な“仲間”を守る為に源二郎たちが選ぶ道とは。さらに、前作の主題歌「We’ll rise again」に続き、主演のONE N’ ONLYが主題歌を担当。新曲「Map of The Mind」が初公開となった。前編・序奏と、後編・終奏のメインビジュアルが同時解禁。Jackpozの源二郎(山下永玖)・愛之助(高尾颯斗)・甲斐(草川直弥)鞍馬(上村謙信)・真田(関哲汰)・早乙女(沢村玲)、龍之介(高尾楓弥)、南部(小川史記)、伊達(武藤潤)や山縣一派の虎太郎(森愁斗)・木下(野瀬勇馬)・秋山(大槻拓也)、本作から登場する朱雀(簡秀吉)・浅井(小南光司)・柴田(西山潤)が集結。序奏では、「これが、俺たちの選んだ道だ。」というコピー共に、「希望」に満ちた表情と、そうでない表情を浮かべるものたちが、終奏では、「諦めない、夢も仲間も」というコピーと共に、それぞれが「覚悟」を決めた表情が映し出されている。合わせて、新たな場面写真6点が解禁。「ダンスで世界のてっぺんをとる」という夢に向けて走り出したJackpoz。2年ぶりに仲間の元に帰ってきたものの、馴染めずに揺れ動く龍之介。そんな彼らの前に現れる新たな「強敵」朱雀・浅井・柴田。そして、楓麟が明かす兄・虎太郎の過去とは。「夢」と「仲間」。源二郎が向かう先は。2023年3月に劇場公開された映画『バトルキング!!-We’ll rise again-』は、ただ喧嘩ばかりしているだけのヤンキーだった主人公の源二郎が、「仲間」と「ダンス」に出会い、仲間と共に夢に向かって駆け上がっていく青春物語。EBiDANメンバーが総勢16名出演し、ファンの間でも話題となった。そんな「バトルキング!!」の続編として、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』が2作連続で公開。主演は引き続き、ONE N’ ONLYの山下永玖・高尾颯斗・草川直弥・上村謙信・関哲汰・沢村玲の6人。さらに、BUDDiiSからは小川史記・高尾楓弥・野瀬勇馬・大槻拓也・森愁斗が、原因は自分にある。から武藤潤、M!LKから曽野舜太が出演。前作に続き、テイ龍進、原史奈の出演も決まっている。(modelpress編集部)柴田風磨役を演じました、西山潤です。柴田は強いハードパンチを繰り出す役という事もあり丈夫で強い体を作ろうと今作で8キロ体重を増量しました。ONE N’ ONLY、BUDDiiSと濃い時間を過ごさせて頂きました。是非、劇場へ足を運んでいただけると嬉しいです。皆さんこんにちは簡秀吉です。この度、最恐最悪の男・山縣朱雀役を演じさせて頂きます。今回『BATTLE KING!!』という沢山の方々に愛されている作品に出演できたことの喜びもあり、またさらには僕自身、前作から拝見していたのでEBiDANの方々との共演は非常に嬉しかったです。僕の役は山縣虎太郎の兄で、誰もが恐れる最恐最悪の男として今回の『BATTLE KING!!』を掻き乱しています。是非皆様劇場まで足を運んでくださると嬉しいです!本作から登場する新キャラクター、浅井静空役を演じさせていただきました、小南光司です。お話をいただいたとき、今まで演じたことないジェンダーレスという役柄にまず驚きましたが、どう自分が表現していくか考え、挑戦してみたいという気持ちが湧きました。初めてご一緒する方ばかりで緊張しつつも、監督をはじめ皆さんと一緒に作品を作りあげる現場で、俳優としての面白さを改めて感じながら挑むことが出来ました。西山くんとは相棒の役を演じましたが、撮影を通じてずっと一緒に過ごすことで、相棒感をしっかり出せたかなと思います。アクションシーンと感情的なストーリー展開が見所です。ぜひご覧いただけたら嬉しいです!山縣楓麟を演じました汐谷友希です。お兄ちゃんにあたる山縣虎太郎よりも喧嘩が強い妹役とお聞きした時は驚きました!私は、今回初めてアクション指導をしていただき、不安もいっぱいでしたが新鮮でとてもいい経験をさせていただきました。この作品は、仲間や家族への想いの強さが今を生きる原動力になっているバトル青春映画。皆さんのアクションやダンスで迫力ある作品となっています。ぜひ劇場でお待ちしております。【Not Sponsored 記事】