『仮面ライダーギーツ』などで知られる女優・志田音々さんが3rd写真集を2025年2月14日に講談社より2冊同時に発売することが決定。その先行カットが公開された。 カメラマンをはじめ、それぞれ異なるスタッフが制作に携わった完全別ロケとなる今作の舞台は、台湾と長崎・五島列島。「台湾旅行編」では夜市や九份といった観光名所ではしゃいだり、台湾南部のプライベートビーチでくつろいだり……、「長崎・五島列島編」

ログインして続きを読む

The post 志田音々、3rd写真集は2冊同時発売 台湾と長崎・五島列島で大胆なカットにも挑戦 first appeared on GirlsNews.