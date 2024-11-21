本日の予定【発言・イベント】
14:10 植田日銀総裁、パリ・ユーロプラス「ファイナンシャル・フォーラム」出席
14:25 ビルロワドガロー仏中銀総裁、パリ・ユーロプラス「ファイナンシャル・フォーラム」出席
14:45 植田日銀総裁、パリ・ユーロプラス「ファイナンシャル・フォーラム」質疑応答
17:00 ブロック豪中銀総裁、講演
クノット・オランダ中銀総裁、オランダ銀行主催年次会議開会挨拶
17:30 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、欧州経済会議開会挨拶
チポローネECB理事、会議開会挨拶
18:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、議会出席
20:25 エルダーソンECB理事、パツァリデス・キプロス中銀総裁、イベント講演
22:45 ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:00 マン英中銀委員、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン主催イベント出席
22日0:30 レーンECBチーフエコノミスト、オランダ銀行主催年次会議出席
エルダーソンECB理事、イベント講演
1:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、カジミール・スロバキア中銀総裁、欧州経済会議出席
2:00 チュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席
2:25 グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
2:30 ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会出席
3:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（170億ドル）
6:40 バーFRB副議長、AIに関する討論会出席（質疑応答あり）
※予定は変更することがあります
14:25 ビルロワドガロー仏中銀総裁、パリ・ユーロプラス「ファイナンシャル・フォーラム」出席
14:45 植田日銀総裁、パリ・ユーロプラス「ファイナンシャル・フォーラム」質疑応答
17:00 ブロック豪中銀総裁、講演
クノット・オランダ中銀総裁、オランダ銀行主催年次会議開会挨拶
17:30 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、欧州経済会議開会挨拶
チポローネECB理事、会議開会挨拶
18:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、議会出席
20:25 エルダーソンECB理事、パツァリデス・キプロス中銀総裁、イベント講演
22:45 ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:00 マン英中銀委員、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン主催イベント出席
22日0:30 レーンECBチーフエコノミスト、オランダ銀行主催年次会議出席
エルダーソンECB理事、イベント講演
1:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、カジミール・スロバキア中銀総裁、欧州経済会議出席
2:00 チュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席
2:25 グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
2:30 ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会出席
3:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（170億ドル）
6:40 バーFRB副議長、AIに関する討論会出席（質疑応答あり）
※予定は変更することがあります