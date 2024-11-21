¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¾®¼ê¿Ìé¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¡ÈÆ±µéÀ¸¡ÉÌò¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï¥Þ¥¸¤«¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¾®¼ê¿Ìé¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ãÊÑ¡ª ¾×·â¤Î¥ä¥Þ¥ó¥Ð¥®¥ã¥ë»Ñ
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é¤¬100ºîÌÜ¤Î¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï111ºîÌÜ¡£¤Ê¤ó¤À¤«¥¥ê¤Î¤¤¤¤¿ô»ú¤Ë¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡¢½ã¿è¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤Ç¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤È¾®¼ê¿Ìé¤¬Æ±µéÀ¸¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤âºÇ½é¤Ï¥Þ¥¸¤«¡ª¤È»×¤Ã¤Æ°ì½Ö³ØÀ¸Éþ¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀìÌç³Ø¹»¤À¤«¤éÇ¯Îð¤¬¾å¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡¢»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¡¢Ê¿Í´Æà¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¾®¼ê¿Ìé¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢°ì¸«¥ª¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤Æ³Ø¤ÓÄ¾¤¹¤¿¤á¤ËÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÊý¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂçÀª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤ëÌò¡¦¿¹Àî³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿¹Àî¤Ï¥°¥¤¥°¥¤·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ä¤È°ìÊâ°ú¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿ÌòÊÁ¾å¤¢¤Þ¤ê¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇ¤ÎËÍ¼«¿È¤â¤ï¤ê¤È¿¹Àî¤Ë¶á¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ìò¤òºî¤ê¹þ¤Þ¤º¤È¤â¤³¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È¿¹Àî¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¡¢Ê¿¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¯¡¢ËÍ¤¬º®¤¶¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢µÓËÜ²È¤Îº¬ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅª¤Ê´üÂÔ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤è¤ê¤â¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¼ç±é¡¦¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ò¤É¤ì¤À¤±¤ª¼Çµï¤Ç¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅö¤¿¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡ª¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹¤ä¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´Ì£¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¤¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇÐÍ¥¡¦¾®¼ê¿Ìé¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤¬¡¢¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡ÖÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È±ÉÍÜ»Î¤Î³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¿¹Àî¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½JÈÉ¤ÈJÈÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JÈÉ¤ÏÅò¾å¤µ¤ó¡ÊÊ¿¤µ¤ó¡Ë¤ÈÌð¿á¤µ¤ó¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë¤¬¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤ÇÊÆÅÄ¤µ¤ó¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¡Ë¤¬¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¿¹Àî¤¬¤µ¤é¤Ë³°Â¦¤«¤éÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹½¿Þ¡£¤½¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È´¶¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ëµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢Ì¼¤È¸À¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ¯Îðº¹¤Î¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±µéÀ¸¡£°Õ³°¤ÈºÇ½é¤«¤é¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¿¤è¤êºÂÄ¹¤È¤·¤ÆËÍ¤é¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£JÈÉ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë1²ó¿©»ö²ñ¤Ç¤â¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤³¤ìÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ä¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¤½¤¦¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤ä´Ø·¸À¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ë»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¼«³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3¿Í¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¡¢Ê¿¤µ¤ó¡Ë¤¬¿¹Àî¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç´î¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ªÊÑ¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¢¤¶¤È¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÌõ¤â¤ï¤«¤é¤º¾ï¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¸«¤É¤³¤í
ËÍ¼«¿È¤ÎÊÙ¶¯ÉÔÂ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤Ï·ë¹½ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤Ö¤ê¤È¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬·ë¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ÎÂç¤¤Êµ¯ÅÀ¤Ë¼¡¤°¡¢Âè2¤Îµ¯ÅÀ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁ´ÂÎÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥ó¿ô¤Ï¤¹¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢±ÉÍÜ³Ø¹»¤Ç¤ÎÆü¾ï¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¤¹¤´¤¯½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ãÊÑ¡ª ¾×·â¤Î¥ä¥Þ¥ó¥Ð¥®¥ã¥ë»Ñ
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é¤¬100ºîÌÜ¤Î¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï111ºîÌÜ¡£¤Ê¤ó¤À¤«¥¥ê¤Î¤¤¤¤¿ô»ú¤Ë¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡¢½ã¿è¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤Ç¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤È¾®¼ê¿Ìé¤¬Æ±µéÀ¸¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤âºÇ½é¤Ï¥Þ¥¸¤«¡ª¤È»×¤Ã¤Æ°ì½Ö³ØÀ¸Éþ¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀìÌç³Ø¹»¤À¤«¤éÇ¯Îð¤¬¾å¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡¢»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¡¢Ê¿Í´Æà¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¾®¼ê¿Ìé¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢°ì¸«¥ª¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤Æ³Ø¤ÓÄ¾¤¹¤¿¤á¤ËÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÊý¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂçÀª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹Àî¤Ï¥°¥¤¥°¥¤·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ä¤È°ìÊâ°ú¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿ÌòÊÁ¾å¤¢¤Þ¤ê¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇ¤ÎËÍ¼«¿È¤â¤ï¤ê¤È¿¹Àî¤Ë¶á¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ìò¤òºî¤ê¹þ¤Þ¤º¤È¤â¤³¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È¿¹Àî¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¡¢Ê¿¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¯¡¢ËÍ¤¬º®¤¶¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢µÓËÜ²È¤Îº¬ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅª¤Ê´üÂÔ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤è¤ê¤â¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¼ç±é¡¦¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ò¤É¤ì¤À¤±¤ª¼Çµï¤Ç¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅö¤¿¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡ª¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹¤ä¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´Ì£¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¤¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇÐÍ¥¡¦¾®¼ê¿Ìé¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤¬¡¢¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡ÖÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È±ÉÍÜ»Î¤Î³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¿¹Àî¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½JÈÉ¤ÈJÈÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JÈÉ¤ÏÅò¾å¤µ¤ó¡ÊÊ¿¤µ¤ó¡Ë¤ÈÌð¿á¤µ¤ó¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë¤¬¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤ÇÊÆÅÄ¤µ¤ó¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¡Ë¤¬¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¿¹Àî¤¬¤µ¤é¤Ë³°Â¦¤«¤éÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹½¿Þ¡£¤½¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È´¶¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ëµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢Ì¼¤È¸À¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ¯Îðº¹¤Î¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±µéÀ¸¡£°Õ³°¤ÈºÇ½é¤«¤é¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¿¤è¤êºÂÄ¹¤È¤·¤ÆËÍ¤é¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£JÈÉ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë1²ó¿©»ö²ñ¤Ç¤â¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤³¤ìÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ä¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¤½¤¦¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤ä´Ø·¸À¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ë»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¼«³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3¿Í¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¡¢Ê¿¤µ¤ó¡Ë¤¬¿¹Àî¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç´î¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ªÊÑ¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¢¤¶¤È¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÌõ¤â¤ï¤«¤é¤º¾ï¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¸«¤É¤³¤í
ËÍ¼«¿È¤ÎÊÙ¶¯ÉÔÂ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤Ï·ë¹½ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤Ö¤ê¤È¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬·ë¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ÎÂç¤¤Êµ¯ÅÀ¤Ë¼¡¤°¡¢Âè2¤Îµ¯ÅÀ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁ´ÂÎÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥ó¿ô¤Ï¤¹¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢±ÉÍÜ³Ø¹»¤Ç¤ÎÆü¾ï¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¤¹¤´¤¯½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£