¶î¤±½Ð¤·µ¼Ô¤ÎÈóÎé¤Ë¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÊÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û¸µ²£¹Ë¤ÇÁêËÐ²òÀâ¼Ô¤ÎËÌ¤ÎÉÙ»Î¾¡¾¼¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¡££¸£²ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÅÚÉ¶¾å¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ä¹¿È¤Ç´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤È¤¢¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯£±·î¤ËÂà¿¦¤·¤¿¤¬¡¢£Î£È£ËÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢·ÚÌ¯¤Ç»õ¤Ë¤¤ÌÃå¤»¤Ì¸ì¤ê¸ý¤ÇÉ¾È½¤òÆÀ¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢¿ÆÊý¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¿³È½ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¶¨²ñ¤Î½Å¿¦¤òÌ³¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÄ¹¤¯É¾ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬¿ÆÊý¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¿³È½Éô¼¼¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¥Ú¥ó¤ò¼ê¤Ë¼«¤é¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Ë¼¹É®¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ó¤·¤Ã¤È¤·¤¿ÏÂÉþ¤ÇÉ®¤ò¼¹¤ë¿ÆÊý¤Ï¡¢à¾¼ÏÂ¤ÎÊ¸¹ëá¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶î¤±½Ð¤·¤Îµ¼Ô¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯¥³¥á¥ó¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¾Ç¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢¼¹É®Ãæ¤Î¿ÆÊý¤Ë¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¶å½Å¿ÆÊý¤Ï¡Ö·¯¡¢»ä¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£½ñ¤½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢É®¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤«¤é£³£°Ç¯°Ê¾å¡¢Á°¤ÎÏÃ¡£Åö»þ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤À¤È¿ÆÊý½°¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶å½Å¿ÆÊý¤Ïµ¼Ô¤ÎÈóÎé¤Ë¤âÅÜ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¸¶¹Æ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿¸å¡¢¿ÆÊý¤Ï¿³È½ÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡À¤´Ö¤¬Êú¤¯¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¡£¶î¤±½Ð¤·¤Îµ¼ÔÁê¼ê¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¹ç¾¸¡£
¡Ê¸µÂçÁêËÐÃ´Åö¡¦½é»³½á°ì¡Ë