〈食べログ3.5以下のうまい店〉ドーナツ探求家も感動！ おいしい記憶を呼び覚ます、ハワイがルーツのケーキドーナツ

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、年間500種類ものドーナツを食べ歩く、ドーナツ探求家・溝呂木一美さんに、西東京市にあるハワイ!? なドーナツ店を教えてもらった。

教えてくれた人

溝呂木一美(みぞろぎひとみ)

ドーナツ探求家・イラストレーター・デザイナー・手芸愛好家。国内外で年間500種類以上のドーナツを食べ、自身のブログや各種SNS、テレビやラジオ、雑誌、Webメディア等でも情報を発信。著書に『私のてきとうなお菓子作り』(ワニブックス)、『ドーナツのしあわせ』(イースト・プレス)、『ドーナツの旅』(グラフィック社)。いろいろ制作ユニット「スタジオ・ソラリス」所属。

保谷にハワイの風を連れてきたドーナツ店

今回はドーナツ店「LOCO」

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

ガラス張りの明るいお店。小学生が手を振りながら通りすぎることもあるのだとか

「保谷」と聞いて、何を思い浮かべるか。馴染みのない人は「ほや」と読むかもしれないが「ほうや」と読む。保谷駅のあたりはかつて保谷市だったのだが、2001年に隣接する田無市と合併し、西東京市になった。西東京市の公式サイトに「観光」の文字が見当たらないことからもわかるように、観光地ではなく住宅が多いベッドタウンとなっている。

おいしかった記憶はいつまでも忘れられないもの

そんな保谷駅の南口に、食べログ3.13(2024年11月現在)のドーナツ専門店「LOCO」がある。子育てに一段落した夫婦が、2023年3月にオープンさせたお店で「お客様に喜ばれることをしよう」と、温かい気持ちでドーナツを作っている。

イートインも可能。こぢんまりとして、なんとも居心地がいい

「LOCO」のドーナツは「ハワイ生まれ」。ハワイのドーナツというと「マラサダ」を思い出す人もいるだろうが、同店のドーナツはマラサダではない。オーナー夫妻の物語があるドーナツだ。オーナー夫妻はハワイに滞在していた時、出産、子育てをして、ハワイのローカルスイーツ店を食べ歩いていたと言う。そこで出会ったのが、現地のパティシエが作るとびきりおいしいケーキ生地のドーナツだった。

「そのドーナツを食べた時の息子のうれしそうな顔が忘れられないんです」と、これまたうれしそうに、懐かしそうに語るオーナー。そのドーナツの味に魅了されたことと、まだ小さかった息子さんとの思い出が「LOCO」を作る原動力となったのだ。

現地のパティシエにレシピを学んだものの、気候も材料も異なる日本でその味を再現するのは容易なことではなかったとか。幾度となく試作をくり返し、揚げては食べ、揚げては食べの日々を経て、ようやくオープンに漕ぎ着けた。

目玉がついたかわいいドーナツは子どもたちに大人気!

溝呂木さん

店内に流れるゆったりした雰囲気は、せかせかしないのんびりした保谷の空気? いやいや、ここに漂うのは「ハワイのゆるやかな風」です。近所に住んでいたら「ちょっとドーナツ食べに行こう」と、ふらっと立ち寄る“お気に入りの場所”になることでしょう。

一番人気はヘルシードーナツ!?

30種類近くのドーナツが並ぶ

同店のショーケースには、いろいろな味の手作りドーナツが並ぶ。シンプルな味付けのものからチョコレートで楽しく飾ったものまで30種類近くあり、迷うお客さんも多いとか。どれを買うか迷ったら、まずはお店で一番人気の「バターミルクシュガー」テイクアウト216円/イートイン220円を食べてみよう。

粉雪をかぶったようにバターミルクシュガーがたっぷり!

あまり聞き慣れない「バターミルク」という素材は、牛乳からバターを作る時に残る液体のこと。バターの製造工程で、牛乳に含まれる脂肪分がバターになるため副産物として「バターミルク」が残る。バターミルクは脂肪分が少ないのに、タンパク質やカルシウム、ビタミンなどを豊富に含んでいるのだとか。

そんなバターミルクをパウダー状にし、たっぷりとまとわせた「バターミルクシュガー」は、バターのようなミルキーな風味とコクを感じ、ほどよい甘さ。カラッと揚がっていて、中はほわっほわでやわらかなドーナツにピッタリのフレーバーだ。

スポンジのような断面からそのやわらかさが伝わる

同店のドーナツには、生地にもバターミルクを混ぜ込んでいる。香りよくコクがあり、やわらかでしっとりした食感。きめ細かで、ソフトな口当たりが魅力だ。

溝呂木さん

バターミルクパウダーをお菓子作りに用いると、生地に豊かな味わいが加わり、軽い仕上がりになります。パンケーキのレシピでバターミルクパウダーを使っているのをよく見かけますが、オーナーいわく、ハワイではポピュラーな食材だそうですよ。

甘くてしょっぱい!は無限ループ

生地にバターミルクを混ぜ込んであり、軽く優しい甘さ

バターミルクを使用した軽くてやわらか、おだやかな甘さで風味のいいドーナツは、何を組み合わせてもおいしい。ふわっと優しく、どんな味付けも受け止めるようなドーナツだ。

「甘いもの」に塩気が加わるとそのおいしさがグッと上がる

だからクリームチーズとあんこをサンドしても、素晴らしくよく合う。「クリームチーズあんこ」テイクアウト367円/イートイン374円は、クリームチーズのミルキーなコクと塩気、あんこのこっくりとした甘さが絶妙にマッチして、甘い&しょっぱいのレイヤーがたまらない、私のお気に入り。

あんこは北海道産を使用しており、粒あんをこしあんに変更することもできる。同店では小麦粉をはじめ、素材を丁寧に厳選していて、北海道産のものを多く使用している。

あんこについては昔から「粒あん派」「こしあん派」の論争が絶えないが、オーナーは断然「粒あん派」とのこと。「粒あん」を推しつつ「こしあん」の用意もあるのが同店の優しさ

しかしこの甘い&しょっぱいは「クリームチーズあんこ」だけではない。よりはっきりとクリームチーズを味わうことができるクリームチーズのみをサンドした、“LOCO上級者”っぽいドーナツ「クリームチーズペッパー」テイクアウト302円/イートイン308円がある。

黒胡椒はワインと相性がいいそうな。ワインに合うドーナツなのかも……

香ばしくふんわりとおだやかな甘さのドーナツでクリームチーズをサンドし、黒胡椒をたっぷりと振りかけた食欲をそそる姿。ドーナツの甘みに、黒胡椒のピリッとした刺激、なめらかなクリームチーズの塩気が見事に調和している。塩気をしっかりと感じられるので、他の甘いドーナツの後に食べるのもよし、食事としてメニューに加えてもよしの、満足度の高いドーナツだ。

変わり種ドーナツだが、固定ファンをガッチリとつかんでいる。朝ごはんに、ベーコンや目玉焼きと一緒に食べてもいい。

溝呂木さん

「LOCO」では旬の食材を使用した、期間限定ドーナツにも大注目ですよ。夏には「ずんだクリームチーズ」というドーナツがありました。塩が利いていてこれもおいしかった!「ずんだ」とは枝豆をペースト状にしたもので、宮城県の「ずんだ餅」が有名ですね。

プレーンドーナツとの相性は最高! ドーナツ×紅茶もお試しあれ

ハンバーガーのお供はフライドポテト、とんかつのお供は千切りキャベツ、インネパカレーのお供は巨大なナン、そしてドーナツのお供はコーヒー。そんな風に、食の世界では定番となった組み合わせがたくさんある。しかし、ドーナツのそばにいるのは、いつ何時でもコーヒーとは限らない。同店では香り豊かな紅茶を楽しむことができる。

「Mighty Leaf」各550円は、お茶の産地で働く子どもたちを支援する活動をしている

同店では、1996年にアメリカで誕生した紅茶ブランド「Mighty Leaf(マイティーリーフ)」の紅茶を取りそろえている。高品質な茶葉を用い、ハーブなどをブレンドした香り豊かで味わい深い紅茶は、優しい味のドーナツと相性抜群。

ティーパウチは職人の手縫い。手間を惜しまずに作られた紅茶だ

特にカラッと揚がった素朴な「オリジナル(プレーンドーナツ)」テイクアウト183円/イートイン187円と合わせると、紅茶がドーナツの香ばしさや味を引き立て、よりドーナツそのもののおいしさを堪能できる。華やかなティータイムにもおすすめだ。

いい色! 揚げたては最高のおいしさ

毎日、ドーナツは少しの量を揚げて、なるべくフレッシュなものを提供しているとのこと。タイミングが合えば、揚げたての「プレーンドーナツ」を食べることができるかもしれない。揚げたては表面がカリッカリ、中はほわっほわで格別。ドーナツを揚げる時間は決まっていないので、もしも来店時に揚げたての「プレーンドーナツ」があったら、その日はラッキーデイ。幸運を逃さずに、お店ですぐに食べるのが最高だ。

溝呂木さん

ドーナツは低温でじっくり揚げているそうです。菜種油をメインに数種の油をブレンドした揚げ油を使用。「子どもに安心して食べさせられるものを作りたい」という思いから、油も厳選しています。

どこか懐かしく、記憶を呼び覚ます優しいドーナツ

温かみのある味で、老若男女、幅広い層に喜ばれるドーナツ

同店のドーナツを食べて「懐かしい味」と感じるお客さんも多いらしい。その昔、1971年に大手ドーナツ専門店が日本にやってくるずっと前から日本ではケーキ生地のドーナツを家で揚げて食べられており、“ふくらし粉”を使って作るドーナツは、家にある砂糖をまぶした素朴なおやつだった。同店のドーナツは、それよりももっとずっと手が込んでいて、ソフトで繊細な食感だが「香ばしくて、優しい甘さ」という昔の家庭のドーナツとの共通点があり、それが“おいしい記憶”を呼び起こすのではないだろうか。

普遍的で飽きのこないドーナツは地元の人たちに愛され、また誰かにとっての「懐かしい味」になるのだろう。

あなたにとっても「懐かしい味」かも

小さな子どもが目をパチパチさせてドーナツを選ぶ姿を見た。オーナー家族のハワイの思い出が「LOCO」のドーナツとなり、そのドーナツを食べた人の思い出がまた保谷で紡がれていく。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆LOCO住所 : 東京都西東京市東町3-13-19 ソレイユ保谷 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

