¡ÚÏ¢ºÜ¡ÄºÛÈ½¾ÜÊó①¡Û»¥ËÚ¡¦¤¹¤¹¤¤Î¥Û¥Æ¥ë»¦¿Í¡¡½¤Èï¹ð¤¬¸ì¤ë¡Ö¿Æ»Ò£³¿Í¤Î´Ø·¸À¡×
»¥ËÚ¡¦¤¹¤¹¤¤Î¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç2023Ç¯7·î¡¢ÃËÀ¤Î¼ó¤òÀÚÃÇ¤·¡¢Æ¬Éô¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿»ö·ï¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¿Æ»Ò3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Êì¿Æ¡¦ÅÄÂ¼¹À»ÒÈï¹ð¡Ê61¡Ë¤Î6²óÌÜ¤ÎºÛÈ½¤¬2024Ç¯11·î20Æü¤Ë»¥ËÚÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄÂ¼¹À»ÒÈï¹ð¤Ï2023Ç¯7·î¡¢Ì¼¤ÎÎÜÆàÈï¹ð¤¬»¦³²¤·¡¢ÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅö»þ62ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÆ¬Éô¤ò¼«Âð¤Ë±£¤¹¤³¤È¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»àÂÎ°ä´þ¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î½¤Èï¹ð¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡¢¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸¡»¡¤Ë¤è¤ë½¤Èï¹ð¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¡ä
¡üÎÜÆàÈï¹ð¤ÈÎ¾¿Æ¤Î´Ø·¸À
Q.¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ä¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¾¥ó¥ÓÌÑÁÛ¤ò¤·»Ï¤á¤¿18ºÐ¤´¤í¤«¤éÃí°Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©A.Ãí°Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤ÆÃí°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼è¤êÍð¤·¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤âµÕ¸ú²Ì¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤ÏÂ¿¾¯°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËèÆüÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÅÛÎì¤Î¤è¤¦¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Q.ÎÜÆàÈï¹ð¤¬¹À»ÒÈï¹ð¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©A.¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶²ÉÝ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼è¤êÍð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£ËÜ¿Í¤ò¤³¤ì°Ê¾åÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
Q.¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤ËË½ÎÏ¤ò¡©A.¤¤¤¤Ê¤ê¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡ÊÎÜÆàÈï¹ð¤¬¡Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ë½ÎÏÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼è¤êÍð¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸
Q.¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡©A.ÁêÅö¶½Ê³¤·¤¿¤È¤¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤¬»ß¤Þ¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Q.¹À»ÒÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÜÆàÈï¹ð¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤È¤¤âÆ±¤¸¡©A.²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÒ¸À¤Î±Ñ¸ì¤·¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤ä²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¿Æ»Ò¤²¤ó¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Q.ÎÜÆàÈï¹ð¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¤«¡©A.²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤¬ËÜ¿Í¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤¤¤Þ¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÎÜÆàÈï¹ð¤ÏÉáÄÌ¡£ÌµÃã¶ìÃã¤Ê¤³¤È¤â²¿¤Ç¤â³ð¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ñ»Ý¤¬°ã¤¦
Q.ÎÜÆàÈï¹ð¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©A.¤Ï¤¤
Q.¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌµ»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©A.ÎÜÆàÈï¹ð¤¬¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡£¡Ö²°¾å¤Ç²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¾ÃËÉ¤¬Íè¤ë¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¼¡²ó¤Ï¡¢¡Ö»ö·ïÅöÆü¤Î2023Ç¯7·î1Æü¤Î¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Èï¹ð¤Î¾Ú¸À¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¡Û11·î5Æü³«¤«¤ì¤¿ÅÄÂ¼¹À»ÒÈï¹ð¤Î5²óÌÜ¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¸¡»¡¤ËÀÁµá¤·¡¢³«¼¨¤ò¤¦¤±¤¿ÁÜººÊó¹ð½ñ¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¡£
ÎÜÆàÈï¹ð¤¬»ö·ï¤ÎÁ°¸å¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¸¡º÷ÍúÎò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2023Ç¯6·î30Æü¡ÖÀéÍÕ ¥Ð¥é¥Ð¥é ½÷À°äÂÎ¡×¡¦2023Ç¯7·î6Æü¡ÖÀéÍÕÀÚÃÇ°äÂÎ¡×¡¦2023Ç¯7·î11Æü¡ÖË¡Äê·º¤Ï»à·º¤Î¤ß ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â½Å¤¤ÈÈºá¤È¤Ï¡©ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡×¡¦2023Ç¯7·î14Æü¡ÖËÜÂÎ¤È°ì½ï¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÌ¾¤ÊÂÎ¤Î°ìÉô¡×
¤Þ¤¿¡¢½¤Èï¹ð¤Î¥°ー¥°¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¡×¤ä¡Ö¥á¥¤¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¸¡º÷ÍúÎò¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¾Úµò¤òÄó½Ð¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÎÜÆàÈï¹ð¤â½¤Èï¹ð¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»¦¿Í »þ¸ú¡×¤âÎÜÆàÈï¹ð¤¬¸¡º÷¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢½¤Èï¹ð¤Î¼«Âð¤«¤é¡Ö¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤Ê ¤Þ¤º¼Õºá¤·¤í¡×¡Ö7·î1Æü♡¡ÊÅÚ¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Å½¤ê»æ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸¡¾ÚÄ´½ñ¤òÄó½Ð¡£
¸¡¾Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎÜÆàÈï¹ð¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í·Á32ÂÎ¤Ï2¤Ä¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Ë16ÂÎ¤º¤Ä¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÆ¬Éô¤ò»ý¤Áµî¤ë¤¿¤á¤Ë»öÁ°¤Ë¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
°ÖÎîº×,
ÀÅ²¬,
Áòµ·,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿À»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÇÛÀþ