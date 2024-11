2024年はモンゴメリ生誕150年! 『赤毛のアン』シリーズ(アン・シリーズ)は、大人の文学として再評価されている。少女時代の『赤毛のアン』から、アンの息子三人が第一次大戦に出征する第八巻『アンの娘リラ』までの五十年をこえるアンの人生と、カナダの激動の時代を描いた大河小説。昨年完結した日本初の全文訳『赤毛のアン』シリーズ(文春文庫)を手がけ、話題を呼んだ著者が、その魅力を八つの観点から解説する最新の「赤毛のアン論」、『赤毛のアン論 八つの扉』が11月20日に発売になった。本書から一部抜粋してお届けする。(続きを読む)

なぜ『赤毛のアン』の翻訳と研究をすることになったのか、よく質問を頂きます。本書の八の扉(8章)ではそのあたりのことを書いてみます。

初めて『赤毛のアン』を読んだのは中学二年生の秋でした。私は図書委員をつとめ、昼休みと放課後は図書室の窓口カウンターのいすに腰かけて本の貸出返却の手続きをする合間に、背表紙から興味をひかれる本をひらき、書棚を整頓して、本に囲まれた幸せな時をすごしていました。学校近くには市立図書館があり、下校の道すがらに当時は五軒の本屋が店をかまえ、東京から届いたばかりの新刊書を立ち読みしたり雑誌を買ったりするのも愉しみでした。客間には母がもとめた筑摩書房の日本文学全集、父がそろえた中央公論社の世界文学全集がならび、私は小説を拾い読みし、自分で詩を書いていました。

ある日、中学校の図書室で講談社の単行本『赤毛のアン』を借りて昼休みから読み始めたところ、すぐさまアンの物語に没頭したのです。午後最初のクラスはた自習時間だったのか、しばし読みふけり、次の授業が始まり顔をあげると、まるで暗い映画館から急に外に出ると見慣れた町並みが違った風景に見えるように、別の世界へ生まれ変わったような心地がしました。木造校舎の窓の外には雨上がりのもやがかかり、そこに午後の日が射して白金色に光っていました。真昼の明るく幻想的なもやを見たのは後にも先にもあの一度だけです。

14歳の私は太宰治と谷崎潤一郎の小説に耽溺(たんでき)していました。男性作家の手による大人の男の心理を読んでいた私が、『アン』で初めて自分と同じ10代の少女に出会い、情感豊かで生気あふれるアンに心をわしづかみにされたのです。アンのロマンチックで夢見がちな感性と意欲的な向上心、モンゴメリの麗しい文体、プリンス・エドワード島の四季折々のすがすがしく神秘的な風景描写、ダイアナとの愉しい遊びと会話、また海外旅行が珍しかった1970年代ですから遠いカナダの暮らし、西洋料理と焼き菓子、手芸、ちょうちん袖のドレスにも憧れたものです。シリーズを新潮文庫で集めて、くり返し読み、『アン』は心のバイブルとなったのです。



村岡花子訳『赤毛のアン』の発行は、昭和27年(1952)です。訳文には明治生まれの文筆家ならではの古風な言葉遣いが、会話部分には古き良き時代の品のよさあり、全体の快(こころよ)いリズム、馥郁(ふくいく)として朗(ほが)らかな文体が、読書の歓びに誘います。

村岡花子氏は歌人でもあり、わが子をこの世に迎える産着を縫い母になる日を待つ静かな喜びの一首、慈しみ育てた愛児が幼く他界して小さな骨壺を前にした悲哀の一首など、詩歌を詠む才能と語彙の確かさに感銘をうけます。

日本で『アン』が1950年代から愛されてきた理由は、モンゴメリの優れた筆力はもちろん村岡花子訳の文章に負うところが大きく、私も十四歳で村岡花子訳に出逢ったからこそ、アンの世界を愛好し、座右の書としてきたのです。

文学新人賞に応募して24歳で小説家になり、 4年後の1991年の春、集英社から『アン』の新訳を依頼されました。「村岡花子先生の名訳があり、私はずっと愛読してきましたので、新たに訳す必要はないと思います」とお答えして辞退しました。それに『アン』は児童書だと思いこんでいたのです。20代の私は、海外文学ではサガンとコレットを好んでパリを歩きまわり、最愛のアンの世界は愛しい少女小説の範疇(はんちゅう)と考えていたのです。

しかしお断りした会合の帰り道、そういえば『アン』を英語で読んだことがないと気づき、書店でペイパーバックをもとめ地下鉄に乗り、さっそく頁をひらくと、冒頭に初めて見るブラウニングの詩があり、これは何だろうと不思議に思いました。日本では、『アン』はアンが11歳で島に来るところから始まるとされていましたが、原書はアン誕生の祝福から幕を開けるのです。そもそもモンゴメリの原文は一文一文が長く、単語も文学的であり、児童書ではないとすぐにわかりました。以下は第一章「レイチェル・リンド夫人、驚く」の冒頭から一つ目のピリオドまでです。

〈 CHAPTER I Mrs. Rachel Lynde is Surprised

Mrs. Rachel Lynde lived just where the Avonlea main road dipped down into a little hollow, fringed with alders and ladies’eardrops and traversed by a brook that had its source away back in the woods of the old Cuthbert place; it was reputed to be an intricate, headlong brook in its earlier course through those woods, with dark secrets of pool and cascade; but by the time it reached Lynde’s Hollow it was a quiet, well-conducted little stream, for not even a brook could run past Mrs. Rachel Lynde’s door without due regard for decency and decorum; it probably was conscious that Mrs. Rachel was sitting at her window, keeping a sharp eye on everything that passed, from brooks and children up, and that if she noticed anything odd or out of place she would never rest until she had ferreted out the whys and wherefores thereof.〉