2024年はモンゴメリ生誕150年! 『赤毛のアン』シリーズ(アン・シリーズ)は、大人の文学として再評価されている。少女時代の『赤毛のアン』から、アンの息子三人が第一次大戦に出征する第八巻『アンの娘リラ』までの五十年をこえるアンの人生と、カナダの激動の時代を描いた大河小説。昨年完結した日本初の全文訳『赤毛のアン』シリーズ(文春文庫)を手がけ、話題を呼んだ著者が、その魅力を八つの観点から解説する最新の「赤毛のアン論」、『赤毛のアン論 八つの扉』が11月20日に発売になった。本書から一部抜粋してお届けする。(最初から読む)

『赤毛のアン』シリーズは、作中に英文学の名句が引用されるだけでなく、それぞれの巻の冒頭にも、詩の一節をエピグラフ(題辞、モットー)として掲(かか)げられています。

エピグラフとは、作品の冒頭に詩、小説、戯曲、聖書などの一節を置くもので、主題、主人公の人となりや運命を象徴的に暗示するものです。

この章では、それぞれの小説のエピグラフと献辞を解説しながら、全巻の物語とアンの生涯を、これから読む人のために簡単にご紹介します。



林檎の花が咲くグリーン・ゲーブルズ。撮影:松本侑子。『赤毛のアン論 八つの扉』に収録。

モンゴメリはこの小説を1905年から06年1月にかけて執筆して、アメリカの複数の出版社に郵送します。しかし採用されず、のちに米国ボストンのL・C・ペイジ社に送ると、1907年4月に返事が届きます。そこには本として出版する、続編の執筆も依頼する、と書かれていたのです。そして翌1908年の6月に、『赤毛のアン』(以下、本文中は『アン』)はアメリカで発行されます。

当時、30代のモンゴメリは、アメリカとカナダの様々な雑誌に作品を投稿し、掲載されると原稿料をうける職業作家でした。現在判明しているだけで、『アン』の発行前に、短編小説が286作、詩が256篇、活字になっています。雑誌で活躍していたモンゴメリにとって初めての記念すべき本が第一巻『アン』です。

原題は「グリーン・ゲイブルズのアン」。意味は「緑の切妻屋根と破風窓(はふまど)のアン」です。

グリーン・ゲイブルズとは、アンがひきとられた農場の母屋の外観からついた屋号です。

第19章で、アンは、腹心の友ダイアナの大おばに「あんたは誰かね」と聞かれて、「グリーン・ゲイブルズのアンです」と答えています。屋号と名前で、どこの家の者か、わかるように名乗っているのです。

『アン』のエピグラフは次の二行です。

19世紀英国の詩人ロバート・ブラウニング(1812〜89)の詩「エヴリン・ホープ」(1855)からとられています。

この二行の意味は、主人公のアン・シャーリーが幸せを約束された良き星のもとに生まれ、豊かな精神、炎の情熱、朝露のごとき純真さから創られたというものです。

この小説の最後にアンが語る「神は天に在(あ)り、この世はすべてよし」(第38章)は、ブラウニングの劇詩『ピッパが通る』(1841)のなかの「朝の詩(うた)」の二行です。つまり『アン』はブラウニングの詩に始まり、ブラウニングの詩に終わります。

献辞には、「この本を、今は亡き父と母の思い出にささげる」とあります。

モンゴメリが2歳になる前に、母は病気で若くして世を去り、モンゴメリ24歳のときに、父もカナダ中西部サスカチュワン州で他界しました。『アン』が刊行されたとき、両親とも故人であり、モンゴメリは、初めての本を最愛の亡き父と母に捧げたのです。モンゴメリは『アン』の単行本が手元に届いたとき、日記に書いています。

[ああ、両親が生きてさえいれば、喜んで誇りに思ってくれただろうに。お父さんの瞳がどんなに輝いたことだろう!](1908年6月20日付)

『アン』の物語は、両親を亡くしたアンが、11歳の6月、カナダ本土のノヴァ・スコシア(新スコットランド)からプリンス・エドワード島にきて、アヴォンリー村にあるグリーン・ゲイブルズという農場にひきとられ、マシューとマリラの愛情、親友ダイアナの友情に恵まれ、美しい自然のなかで、すこやかに育っていく成長を描いた長編小説です。

最初は、子どもらしい滑稽(こっけい)な失敗をしていたそそっかしくて、やせっぽちで、想像力豊かで、可愛らしいおしゃべりをしていた幼いアンが、聡明で、明るく、独特の魅力をたたえた愛情深い娘に育っていきます。

また、それまで世間も狭く孤独に生きてきた60代のマシューと50代のマリラが、アンを育てることで、子どもを愛する喜び、子どもに愛される幸せを初めて知り、心の奥ゆき深い幸せな人物へ変わっていく大人の成熟も描かれます。

小説の後半で、アンは最愛の家族を喪(うしな)います。その悲しみのなか、自分の将来とグリーン・ゲイブルズ農場のゆくすえを真剣に考え、大きな決断をして、人生の「道の曲がり角」をむかえます。

アンはマリラに言います。

〈「今、その道は曲がり角に来たのよ。曲がったむこうに何があるかわからないけれど、きっとすばらしい世界があるって信じていくわ」第38章"Now there is a bend in it. I don’t know what lies around the bend, but I’m going to believe that the best does."〉