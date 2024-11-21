¿ÆÀÌ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶â¤ÎÍñ¡¢¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¡¼¥Ê¤¬½éÅÐ¾ì¡ªTNC¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬ÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î11·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¡¼¥Ê³°Ìî¼ê¡Ê17¡Ë¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÇÍèÆü2Ç¯ÌÜ¡¢È´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶â¤ÎÍñ¤ËTNC¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¤ÎÌîµå¤È°ã¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤âÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢Ìîµå¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£³èÌö¤ÎÉñÂæ¤ËÆüËÜ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹¡¢ÃÞ¸å¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¹¡¼¥ÊÁª¼ê¡£¿ÆÀÌ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥Ê¡Ê34¡Ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³°Ìî¼ê¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È»°´§²¦¤òÁè¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î½¾·»Äï¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÆü¤¹¤ëÁ°¡¢¥ª¥º¥ÊÁª¼ê¤ÈÎý½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î°õ¾Ý¤ò¼ÁÌä¡£¡ÖËÍ¤Î¸ý¤«¤é²¿¤«¤ò¸À¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡×¤È¸¬Â½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¾Íè¡¢ÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö17ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤¤Ê¡£¤¢¤ÈÆó¡¢»°Ç¯¤·¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¤´¤Ä¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï¡¢TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Ç11·î27Æü¤Î¸á¸å9»þ54Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¡Ö¤³¤ì¤¾ÌîµåÁª¼ê¡×17ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¥ª¥¹¡¼¥ÊÁª¼ê¡ª
¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔÌ¤¸ø³«¤ÎQ¡õA¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
QÌîµå¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤Ï¡©
AÄ¹½ê¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤¢¤È¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¼éÈ÷Æ°ºî¡Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼åÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
QÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡©
A¼£°Â¡¢¿©»ö¤Î¼ïÎà¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Q¥É¥ß¥Ë¥«¤ÎÌîµå¤Ë¤Ï¡ÖÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡×¤ÎÊ¸²½¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
A¤â¤Á¤í¤ó¥É¥ß¥Ë¥«¤Ë¤âÇ¯¾åÇ¯²¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Û¤É¸·¤·¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤ª¸ß¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¾å²¼´Ø·¸¤ÏÆÃ¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÇº¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¹¥¤¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ï¡©
AàÍ¥¤·¤¤¤Í¡Áá¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬¼«Ê¬¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¹¡¼¥ÊÁª¼ê¤Î¿ÈÄ¹¤äÂÎ³Ê¤«¤é´¶¤¸¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï17ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤³¤ì¤¾ÌîµåÁª¼ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¶ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È´ãº¹¤·¤¬À¨¤¯²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤Î´Ö¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª