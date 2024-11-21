¡Ú£×£×£Å¡Û¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼ÀïàÂçÇúÈ¯á¤òÀÀ¤¦¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¥¸¥å¥ê¥¢¤òÌ£¤ï¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡£×£×£ÅÂè£³¥Ö¥é¥ó¥É¡¦£Î£Ø£Ô¤ÎàÈþ¤·¤¶¸µ¤á¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¶»Ãæ¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£
¡Ö£Î£Ø£Ô¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¡Ê£±£²·î£·Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢£µ¿Í½Ð¾ì¤Ç£²£µÊ¬´Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁèÃ¥Àï¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÍ½Áª¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¤³¤Î½÷»Ò¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼Àï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢£Î£Ø£Ô½÷»Ò²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡ËÊüÁ÷¤Î£Î£Ø£Ô¤Ç¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÆ°²è¤ÇÅÐ¾ì¡££¹·î¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤«¤é£×£×£Å¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢·ãÆ°¤Î£²¤«·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤ËÍè¤Æ¤«¤é£²¤«·îÍ¾¤ê¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢±Ñ¸ì»úËëÉÕ¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢£Î£Ø£Ô¤â¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡ÊÈþ¤·¤¶¸µ¤¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þÂå¤ò¡Ö»ä¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤Ï¤Þ¤À¡¢³ÊÆ®µ»¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í£°ì¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¥¬¥¤Îº¢¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¥±¥ó¥«¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢²¥¤Ã¤¿¤ê²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½ô·¯¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ä¤Î¤³¤È¤òàÈþ¤·¤¶¸µ¤á¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº®ÆÙ¤ÈÁÏÂ¤¡£¤½¤ì¤¬£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡£»ä¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¥¸¥å¥ê¥¢¤òÌ£¤ï¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¡×¤ÈÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼Àï¤Ç¤ÎÂçÇúÈ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï±Ñ¸ì¤ËÌá¤ê¡Ö»ä¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡ª¡×¤È¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£Î£Ø£Ô²¦¼Ô¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤Ë¤Ï£±£°·î£±Æü¥·¥«¥´Âç²ñ¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢àÈþ¤·¤¶¸µ¤á¤ÏÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë£Î£Ø£Ô½÷»Ò²¦ºÂ¼è¤ê¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Î£Ø£Ô¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤Æ»ëÄ°²ÄÇ½¡£