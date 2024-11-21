ËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó»àµî¡¡82ºÐ¡¡Í¥¾¡10²ó¤ÎÂè52Âå²£¹Ë¡¡°úÂà¸å¤Ï2²£¹Ë°é¤Æ²òÀâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ë
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¤Ç²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ËÌ¤ÎÉÙ»Î¾¡¾¼¡Ê¤¤¿¤Î¤Õ¤¸¡¦¤«¤Ä¤¢¤¡¢ËÜÌ¾¡¦ÃÝÂô¾¡¾¼¡á¤¿¤±¤¶¤ï¡¦¤«¤Ä¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬20Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£82ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¶Ì¤Î³¤¤È¡ÖËÌ¶Ì¡×»þÂå¤òÃÛ¤¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï10²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤ÏÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¡¢ËÌ¾¡³¤¡Ê¸½È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ë¤Î2²£¹Ë¤é¤ò°é¤Æ¤¿¡£²òÀâ¼Ô¤Ç¤Ï»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¸ì¤ê¸ýÄ´¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾²£¹Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢´õÂå¤ÎÌ¾²òÀâ¼Ô¤¬ÀÂ¤Ã¤¿¡£¾ì½êÁ°¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿ÀèÂå¡¦¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦ÆÊÅì¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¡¢Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£´û¤Ë¿ÆÂ²¤Î¤ß¤ÇÌ©Áò¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤12·î¤Ë¤ªÊÌ¤ì²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤«¤é14ºÐ¤Ç¾åµþ¡£1957Ç¯½é¾ì½ê¤Ë½Ð±©³¤Éô²°¤«¤é½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¡¢Âç´Ø»þÂå¤Î67Ç¯¤Ë¶å½ÅÉô²°¤Ø°ÜÀÒ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¼è¤ê¸ý¤¬³«²Ö¤·¡¢70Ç¯½é¾ì½ê¸å¤Ë¹¥Å¨¼ê¤Î¶ÌÇµÅç¡Ê¸å¤Ë¶Ì¤Î³¤¤Ø²þÌ¾¡Ë¤È²£¹ËÆ±»þ¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë85¤Î¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ¤«¤é¤Î±¦¾å¼êÅê¤²¡¢³°³Ý¤±¤Ê¤É¤òÉð´ï¤ËÍ¥¾¡¤ò½Å¤Í¡¢¶Ì¤Î³¤¤È¡ÖËÌ¶Ì»þÂå¡×¤òÃÛ¤¤¤¿¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏËÌ¤ÎÉÙ»Î¤Î22¾¡21ÇÔ¡£¶Ì¤Î³¤¤Ï½©½ä¶ÈÃæ¤Î71Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤¬°ì¿Í²£¹Ë¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¡¢ÎØÅç¡¢µ®¥Î²Ö¤é¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ê74Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤ÏÇ¯´ó¡Ö°æÅû¡×¤ò½±Ì¾¡£°æÅûÉô²°¤ò¶½¤·¤¿¤¬¡¢77Ç¯¤Ë¶å½Å¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÀéÂå¤Î»³¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¶å½ÅÉô²°¤È¹çÊ»¡£¶å½Å¿ÆÊý¤È¤·¤ÆÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¡¢ËÌ¾¡³¤¤ÎÎ¾²£¹Ë¤éÂ¿¤¯¤Î´Ø¼è¤ò°é¤Æ¤¿¡£ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ç¤ÏÍý»ö¤ò6´üÌ³¤á¿³È½ÉôÄ¹¡¢¹ÊóÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£98Ç¯¤ÎÍý»öÁªµó¤ÇÍý»ö¸õÊä¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏNHKÀìÂ°¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÊüÁ÷ÀÊ¤Ç½Â¤¤ÏÂÉþ¤ä¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÎÏ»Î¤ä¿ÆÊý½°¤Ø»þ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢»þ¤ËÍ¥¤·¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£»õÀÚ¤ì¤¤¤¤¸ýÄ´¤Ï70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤¯¡¢³Ñ³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£ºòÇ¯½Õ¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï²òÀâ¤òµÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£Ç¯7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê½éÆü¤Ë¤ÏNHK¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ËVTR¤Ç½Ð±é¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢ã72Ç¯½é¾ì½êµ®Çµ²Ö¤È¤Î°ìÈÖ¤Ç°ÛÎã¤Î5Ê¬´Ö¶¨µÄ¡È¤«¤Ð¤¤¼êÏÀÁè¡É¢ä72Ç¯1·î¡¢½é¾ì½ê¤Î²£¹Ë¡¦ËÌ¤ÎÉÙ»Î¡½´ØÏÆ¡¦µ®¥Î²ÖÀï¤Ï¸å¤Ë¡Ö¤Ä¤¼ê¡¢¤«¤Ð¤¤¼êÏÀÁè¡×¤ò¸Æ¤ó¤À°ìÈÖ¡£ËÌ¤ÎÉÙ»Î¤ËÂ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤·¤¿µ®¥Î²Ö¤ÏµÝ¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤é¤¨¤ë¤ÈµÕÅ¾¤Î¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¤òÁÀ¤¦¡£Àè¤ËÅÚÉ¶¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï²£¹Ë¤Î±¦¼ê¡£·³ÇÛ¤Ïµ®¥Î²Ö¤Ë¾å¤¬¤ë¤¬¡¢Ä¾¸å¡¢¿³È½¤«¤éÊª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¥±¥¬¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀè¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤«¤Ð¤¤¼ê¡×¤ÇÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ïµ®¥Î²Ö¤ÎÂÎ¡Ê¤¿¤¤¡Ë¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡£¶¨µÄ¤Ï°ÛÎã¤Î5Ê¬´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢·ë²Ì¤Ï¹Ô»Êº¹¤·°ã¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡ËÌ¤ÎÉÙ»Î¡¡¾¡¾¼¡Ê¤¤¿¤Î¤Õ¤¸¡¦¤«¤Ä¤¢¤¡áËÜÌ¾¡¦ÃÝÂô¾¡¾¼¡Ë1942Ç¯¡Ê¾¼17¡Ë3·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô½Ð¿È¡£57Ç¯½é¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¡£70Ç¯½é¾ì½ê¸å¤ËÂè52Âå²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¡£Æ±»þ¾º¿Ê¤Î¶Ì¤Î³¤¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿70¡¢71Ç¯¤Ï¡ÖËÌ¶Ì»þÂå¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£74Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡£ËëÆâÍ¥¾¡10²ó¡ÊÁ´¾¡3²ó¡Ë¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï786¾¡427ÇÔ69µÙ¡£¼ì·®¾Þ2²ó¡¢´ºÆ®¾Þ1²ó¡¢µ»Ç½¾Þ3²ó¡£¶å½Å¿ÆÊý¤È¤·¤ÆÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¡¢ËÌ¾¡³¤¤Î2²£¹Ë¤ò°é¤Æ¤¿¡£¶¨²ñ¤Ç¤ÏÍý»ö¤ÎÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Î98Ç¯¤ËÂà¿¦¡£NHKÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£