『第66回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者決定 大賞候補にCreepy Nuts、BE：FIRST、ミセスら
年末恒例の音楽賞『第66回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が、12月30日17時30分より4時間半にわたり生放送されることが発表された。各賞受賞者が決定し、2024年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」には、BE：FIRST、Creepy Nuts、Mrs. GREEN APPLEら10組が選出された。
【写真】昨年の日本レコード大賞はMrs. GREEN APPLE「地に足つけて楽曲を作っていきたい」
今年の音楽シーンを総決算する『日本レコード大賞』。昨年は、Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」が大賞を受賞している。
このたび、2024年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲が決定した。各賞受賞者＆曲は以下の通り。
＜『第66回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者＞
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
I wonder／Da‐iCE
幾億光年／Omoinotake
紅の蝶／山内惠介
Supernatural／NewJeans
NEW KAWAII／FRUITS ZIPPER
Bling‐Bang‐Bang‐Born／Creepy Nuts
Masterplan／BE：FIRST
夢みた果実／純烈
ライラック／Mrs. GREEN APPLE
Love seeker／JO1
【最優秀歌唱賞】
milet
【新人賞】（※50音順）
ILLIT
梅谷心愛
こっちのけんと
小山雄大
ME：I
【特別賞】（※50音順）
Creepy Nuts
GLAY
tuki.
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
浜崎あゆみ
【特別アルバム賞】
『SCIENCE FICTION』宇多田ヒカル
【特別国際音楽賞】
新しい学校のリーダーズ
LE SSERAFIM
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞：所ジョージ（「全てあげよう」新浜レオン）
作詩賞：コレサワ（「最上級にかわいいの！」超ときめき・宣伝部）
編曲賞：萩田光雄（「迷宮のマリア」辰巳ゆうと）
【企画賞】（※作品名50音順）
作品：『Obsessed』Ayumu Imazu
作品：『THE HIT PARADE II』松本孝弘
【日本作曲家協会選奨】
五木ひろし
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「上を向いて歩こう」
歌手：坂本九 作曲：中村八大 作詩：永六輔
【功労賞】
エルトン永田
松下英二
【特別功労賞】（※50音順）
小澤征爾
キダ・タロー
園まり
谷川俊太郎
仲宗根美樹
西田敏行
真島茂樹
八代亜紀
山北由希夫
今後も司会者及び放送内容や企画、コーナーなどを続々と発表する予定。
『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。
【写真】昨年の日本レコード大賞はMrs. GREEN APPLE「地に足つけて楽曲を作っていきたい」
今年の音楽シーンを総決算する『日本レコード大賞』。昨年は、Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」が大賞を受賞している。
＜『第66回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者＞
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
I wonder／Da‐iCE
幾億光年／Omoinotake
紅の蝶／山内惠介
Supernatural／NewJeans
NEW KAWAII／FRUITS ZIPPER
Bling‐Bang‐Bang‐Born／Creepy Nuts
Masterplan／BE：FIRST
夢みた果実／純烈
ライラック／Mrs. GREEN APPLE
Love seeker／JO1
【最優秀歌唱賞】
milet
【新人賞】（※50音順）
ILLIT
梅谷心愛
こっちのけんと
小山雄大
ME：I
【特別賞】（※50音順）
Creepy Nuts
GLAY
tuki.
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
浜崎あゆみ
【特別アルバム賞】
『SCIENCE FICTION』宇多田ヒカル
【特別国際音楽賞】
新しい学校のリーダーズ
LE SSERAFIM
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞：所ジョージ（「全てあげよう」新浜レオン）
作詩賞：コレサワ（「最上級にかわいいの！」超ときめき・宣伝部）
編曲賞：萩田光雄（「迷宮のマリア」辰巳ゆうと）
【企画賞】（※作品名50音順）
作品：『Obsessed』Ayumu Imazu
作品：『THE HIT PARADE II』松本孝弘
【日本作曲家協会選奨】
五木ひろし
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「上を向いて歩こう」
歌手：坂本九 作曲：中村八大 作詩：永六輔
【功労賞】
エルトン永田
松下英二
【特別功労賞】（※50音順）
小澤征爾
キダ・タロー
園まり
谷川俊太郎
仲宗根美樹
西田敏行
真島茂樹
八代亜紀
山北由希夫
今後も司会者及び放送内容や企画、コーナーなどを続々と発表する予定。
『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。