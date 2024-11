Mrs. GREEN APPLEが本日11月20日、世界最大級の“音楽特化型アリーナ”神奈川・Kアリーナ横浜で行なってきた定期公演<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”>のファイナル公演を開催した。同会場で計10公演を行った<Harmony>は、全てのチケットが完売、合計約20万人を動員した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2024年のMrs. GREEN APPLEは、本格的な音楽劇としての表現方法を取り入れたライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>を実施したほか、日本バンド史上最年少で実現したスタジアムツアー<ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜>、そして今回の<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”>と、演出や表現方法の異なるライブを幾通りも見せてきた。

01. Magic02. Hug03. ライラック04. 嘘じゃないよ05. ANTENNA06. 光のうた07. SoFt-dRink08. ア・プリオリ09. Dear-Interlude-10. クダリ11. StaRt12. ケセラセラ13. They are14. コロンブス15. Part of me16. norn17. Soranji18. familie19. Feeling2024年10月05日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜2024年10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜2024年10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜2024年10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜2024年10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜2024年10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜2024年10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜2024年10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜2024年11月19日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜2024年11月20日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜▼公式プレイリスト「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」Apple Music、Spotify、LINE MUSIC配信リンク:https://lnk.to/MGAHarmony

■Blu-ray / DVD『The White Lounge in CINEMA』



2024年12月27日(金)発売予約リンク:https://lnk.to/TWLinCinema【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】UPXH-29069 \14,300(tax in)【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】UPBH-29101 \13,750(tax in)▼GOODS・ミニショルダーバッグ inspired by "The White Lounge"・ハットキーホルダー inspired by "The White Lounge"・カップ & ソーサー inspired by "Coffee"・ピンズ & 宝石箱 inspired by "ニュー・マイ・ノーマル"※LPサイズ スクエアフォトブック(44P)※TV型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)【通常盤 (Blu-ray)】UPXH-20142 \6,380(tax in)【通常盤 (2DVD)】UPBH-20328/9 \5,830(tax in)▼収録内容Opening#1 マスカレイドThe White Lounge#2 水と影Folktale#3 手紙(過去との会話)君を知らないダンスホール#4 反射ツキマシテハ#5 愛という種Coffeeニュー・マイ・ノーマルPARTY#6 青さのカケラ春愁Just a FriendAttitude#7 虚構と虚無FeelingケセラセラSoranji#8 僕の⼀部The White Lounge -reprise-#9 終わりの始まりフロリジナル●特典映像・Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”・初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶・特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒●チェーン別オリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)・Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)・HMV全店(オンライン含む/一部店舗除く) :コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)・セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) :オリジナルトランプ(ライブ写真使用)・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様) (ライブ写真使用)・楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)・応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)