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05. ANTENNA
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09. Dear
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10. ¥¯¥À¥ê
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12. ¥±¥»¥é¥»¥é
13. They are
14. ¥³¥í¥ó¥Ö¥¹
15. Part of me
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17. Soranji
18. familie
19. Feeling
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2024Ç¯10·î16Æü(¿å) ¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
2024Ç¯10·î30Æü(¿å) ¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
2024Ç¯10·î31Æü(ÌÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
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2024Ç¯11·î20Æü(¿å) ¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
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▶Mrs. GREEN APPLE - Studio Session Live #2
▶Mrs. GREEN APPLE - Studio Session Live #1
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¢§GOODS
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¡¡The White Lounge
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¡¡Folktale
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¢¡±Ç²è¡ØMrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
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